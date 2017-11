Lønnsforhandlingene i TV 2 brøt sammen

(Dagbladet): Klokken 03.00 i natt endte lønnsoppgjøret for de ansatte TV 2-redaksjonene med lønnsdiktat, skriver Kampanje. Det vil si at TV 2s ledelse bestemmer resultatet av forhandlingene når partene ikke klarer å komme til enighet.

Etter det tidskriftet kjenner til, skal forhandlingene ha brutt sammen etter at ledelsen i kanalen stilte ultimatum om rammen og betingelsene i lønnsoppgjøret.

Rammen for oppgjøret skal ha blitt 2,42 prosent, og de redaksjonelt ansatte skal ha fått et lokalt tillegg på 6000 kroner. Et lavtlønnstiltak skal gjøre at 29 medlemmer får en særlig lønnsjustering som i snitt utgjør 1.838 kroner.

Kutt i spisepauser

Ifølge Kampanje skal TV 2-ledelsen ha krevd kutt i spisepauser, avisabonnement og NRK-lisens, og kutt i ferie og andre viktige velferdsgoder.

Etter det Dagbladet erfarer reagerer flere TV 2-ansatte med frustrasjon over resultatet av nattas prosess.

Den siste tiden har TV 2 vært gjennom omfattende kuttprosesser. Kanalen opplyste i mai i fjor at de skal kutte 350 millioner innen 2020. 113 årsverk skulle kuttes, i tillegg til de 64 medarbeiderne som allerede hadde takket ja til sluttpakker.

Som følge av omlegginga er det flere programmer som har forsvunnet fra skjermen, og flere ansatte har blitt sagt opp.

Nulloppgjør i fjor

Henrikke Helland, klubbleder for ledaksjonsklubben i TV 2, har tidligere opplyst til Dagbladet at de under TV 2s lønnsforhandlinger i 2016, ble enige om at det ikke skulle være noen lønnsøkning for ledere eller medarbeidere fra 2016 og til 2017.

Olav T. Sandnes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, uttalte også at lederne har like rammer for lønnsøkning som resten av TV 2-organisasjonen.

Dagbladet har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med TV 2 eller TV 2s redaksjonsklubb.