Loven har forbudt dansing i New York i 91 år

(Dagbladet): Har du vært ute og danset i New York City noen gang? Da er det en sjanse for at du har brutt loven. Helt siden 1926 har en lov kalt New York City Cabaret Law nektet alle serveringssteder å ha dansende gjester, med mindre de har en lisens.

New York Citys byråd avgjorde tirsdag, i en avstemning som endte med 41-1, at loven nå skal bli opphevet, melder Associated Press.

- Kabaret-loven har ødelagt en del av New York Citys kultur det siste århundre, og vi er ekstremt fornøyde med å kunne feire dens død, sier John Barclay, bareier og grunnlegger av Dance Liberation Network, til Associated Press.

Byen som aldri sover

Til tross for at New York er kjent som «byen som aldri sover» har kabaret-loven lagt en demper på utelivet i nesten et århundre. Loven krever nemlig at alle steder som serverer mat og drikke i New York City må ha en lisens for å tillate dansing, levende musikk og andre former for underholdning.

Av de omlag 25 000 serveringsstedene i New York, har kun 97 av dem kabaret-lisens, skriver

Lisensen skal være svært tidkrevende og dyr å skaffe seg, og det er kun forretninger i godkjente næringsbygg som i det hele tatt er kvalifisert for å få lisens.

- Loven gjør at bareiere lever i frykt, og tvinger dansere til å gå fra trygge, regulerte steder til potensielt farlige, underjordiske steder, sier byrådsmedlem Rafael Espinal til The New York Times.

Det var Espinal som tok opp forslaget om å oppheve loven.

Boikottet av Sinatra

Ti år etter at loven ble innført ble det bestemt at usertifiserte steder skulle få lov til å spille musikk likevel, men det var strenge regler om hva slags type musikk og artister de fikk lov til å booke. Artister som skulle opptre måtte sende inn fingeravtrykk og en bakgrunnsjekk med pass.

Det førte til at artister som Billie Holiday, Ray Charles og Frank Sinatra sjeldent opptrådde i New York City, ifølge The New York Times. Sistnevnte boikottet loven ved å nekte å sende inn fingeravtrykkene sine.

Fortsatt ulovlig i Sverige

I Sverige er en liknende lov fortsatt i kraft. Loven forbyr spontan dansing i restauranter, barer og andre utesteder. I likhet med Cabaret-loven kreves det tillatelse, en såkalt «danstillstånd», for at barer lovlig kan ha dansende gjester.

En rekke svenske medier meldte i fjor at Riksdagen, Sveriges lovgivende forsamling, hadde kommet fram til at danseforbudet skulle bli avskaffet. Likevel straffer fortsatt politiet bareiere som har dansende gjester i 2017. Straffen kan ifølge Independent innebære å miste andre tillatelser, høye bøter eller fengsel.

Oktober 2017 skrev de to svenske politikerne Jenny Petersson og Katarina Brännström et lovforslag der de oppfordret Riksdagen til å kunngjøre for regjeringen at «kravet for dansetillatelse bør avskaffes omgående».