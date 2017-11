Nå er rollelista til nyinnspillingen av «Løvenes konge» komplett

(Dagbladet): Beyoncé skal spille i den nye versjonen av Disneys «Løvenes konge», som kommer på kino i juli 2019, melder Disney.

Den amerikanske popartisten har fått rollen som Nala, hovedrollen Simbas barndomsvenninne og forelskelse.

Filmen skal regisseres av Jon Favreau, som blant annet har regissert «Iron Man»-filmene og «Jungelboken». Sistnevnte er også en av Disneys nyinnspillinger av klassiske animerte filmer.

«Queen Bey» som løvedronning

Artisten, som ofte blir kalt «Queen Bey», skal nå spille den voksne versjonen av løvinnen Nala som etter hvert blir dronning. Shahadi Wright Joseph skal ha stemmen til unge Nala.

I tillegg til Beyoncé består filmens rollebesetning av Donald Glover som Simba, James Earl Jones som Mufasa, Chiwetel Ejiofor som Scar, Seth Rogen som Pumbaa, Billy Eichner som Timon og John Oliver som Zazu.

Klassiker

I motsetning til 1994-klassikeren, skal ikke den nye Løvenes konge-filmen bli animert. Det vil bli brukt CGI og «banebrytende filmskapingsteknikker», ifølge CNN.

Den originale versjonen av Løvenes konge ble en stor suksess som vant en rekke priser. Deriblant to Oscar-statuetter for beste originale filmmusikk og beste originale sang med «Can You Fee The Love Tonight» av Elton John og Tim Rice.

Animasjonsfilmen handler om et løverike i Afrika, og følger den unge løven Simba og hans vei gjennom livet mot sin rettmessige plass som løvenes konge.

Flere nyinnspillinger på planen

Disney har tidligere laget nyinnspillinger av andre klassikere som «Askepott», «Jungelboken» og sist «Skjønnheten og udyret» med Emma Watson i hovedrollen. Skjønnheten og udyret tjente inn over 1,2 milliarder dollar i billettlukene.

«Mulan», «Den lille havfruen», «Dumbo» og «Aladdin» er de neste filmene som står på Disneys plan over nyinnspillinger.