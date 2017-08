Nå har også Hongkong fått politiske fanger

Folkerepublikken Kina holder Hongkong i en tommeskrue som systematisk strammes. Nylig ble tre unge studentledere dømt til fengsel for å ha krysset politisperringer under den såkalte paraplybevegelsens demonstrasjoner i 2014. En lavere domstol dømte dem i fjor til samfunnsstraff. Den politiske oppnevnte «justisministeren» i Hongkong forlangte ny behandling for en appelldomstol som i forrige uke omgjorde dommene til fengselsstraff i seks til åtte måneder.

Beijing gnir seg i hendene. Hongkongs studenter og demokratiaktivister raser og fortviler. Sist helg tok mer enn 22.000 hongkong-kinesere til gatene igjen under kamprop mot totalitært styre og for sivil ulydighet: «Vi frykter ingenting! Vi angrer ingenting!»

Joshua Wong var bare 17 år gammel da han i 2014 sto i spissen for paraplybevegelsen som okkuperte deler av forretningssentrum i Hongkong i 79 dager. Sammen med studentlederne Nathan Law og Alex Chow bidro han til å organisere masseprotesten mot at Beijing skulle overstyre lokalvalget i Hongkong i 2017. Den kampen tapte de; Beijing-regimets kandidat Carrie Lam vant valget tidligere i år.

Samtidig ble flere unge folkevalgte i Hongkongs lovgivende forsamling diskreditert fordi de nektet å avlegge ed til «Hongkong som en spesiell administrativ region i Kina». De tre studentlederne som nå er dømt, er riktignok ikke folkevalgte, med dommen forbyr dem å stille til valg i fem år. Dermed har Hongkongs Beijing-lojale politikere ganske effektivt brakt opposisjonen til taushet.

Den nå 20 år gamle Joshua Wong er blitt demokratibevegelsens «poster boy» i internasjonale medier. Protester mot fengslingen kommer fra Hongkongs siste britiske guvernør Chris Patten og andre vestlige politikere. Men det står om mer enn skjebnen til en gruppe unge idealister. Det er all grunn til å frykte at Beijings inngripen i Hongkongs affærer de siste par årene er et frampek. Beijings vilje til å «nytolke» Hongkongs minigrunnlov framstår som en økende trussel mot byens relative autonomi. Etter den kinesiske overtakelsen i 1997 er den tidligere britiske kolonien styrt etter prinsippet «ett land, to systemer», men de demokratiske frihetene – som retten til å demonstrere – blir gradvis underminert.

Beijings reaksjon på fengslingene av studentlederne sier sitt: «Ingen kan bruke unnskyldninger om såkalt demokrati og frihet for å utføre illegale aktiviteter ... Kina er sterkt imot at ytre krefter blander seg i Hongkongs anliggender.»

Det lyder som et ekko av Kinas standardsvar på enhver internasjonal kritikk. Enda et varsel om at Hongkong snart er en vanlig by i Kina.