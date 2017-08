Når Trump bryter med instinktene

La oss begynne med Trumps instinkt:

- Mitt opprinnelige instinkt var å trekke oss ut (av Afghanistan), og historisk liker jeg å følge mine instinkter. Men hele livet har jeg hørt at beslutninger er helt annerledes når du sitter bak skrivebordet i Det hvite hus, sa Trump.

Ja, han sa faktisk det. For selv om Trump har vært en kategorisk motstander av USAs krigføring i Afghanistan var det helt nødvendig for ham å framstå som mest mulig veloverveid og rasjonell da han natt til tirsdag holdt sin varslede tale på Fort Myer i Virginia. Anklagene om støtte til Ku Kluks Klan og nynazister i forrige uke etter opptøyene i Charlottesville skapte Trumps kanskje største krise så langt. Med å vise statsmannstakter i sin tale om Afghanistan skulle Trump reise kjerringa og ta oppmerksomheten bort fra skandalene. Det var oppdraget.

Donald Trump holdt seg denne gangen til manuset. Men holdt manuset? Hovedbudskapet til Trump er at han forsterker den militære innsatsen i det sammenraste landet. Og selv om Pentagon sier det er snakk om 4000 nye soldater, det betyr til sammen litt over 12000, nektet Trump å snakke om antall soldater. Trump la også vekt på at fienden - og dermed også omverdenen - ikke skulle vite noe om hva som er de militære målene for den nye militære satsinga.

Uten å bidra til å oppklare uklarheten om oppdraget understreket Trump dette:

- Vi skal ikke drive nasjonsbygging igjen. Vi skal drepe terrorister.

Også George W. Bush forsikret i begynnelsen av krigen i Afghanistan i 2001 at USA ikke skulle drive nasjonsbygging. Men etter at tilstrekkelig mange bryllupselskaper og sykehus var bombet, og vanlige afghanere som i utgangspunktet støttet krigen mot Taliban, protesterte, så forsto også Bush at det var et poeng å ha best mulig kontakt med det sivile afghanske samfunnet. Dermed ble det også et poeng å bygge skoler og sykehus - altså nasjonsbygging. Det ble lagt større vekt på den europeiske - og den norske - modellen for krigs-oppdraget. Men det var trolig allerede for seint. Bush hadde allerede bombet bort den sympatien den USA-støttede alliansen hadde. Trump tar oss altså tilbake til den tidlige Bush's forståelse av oppdraget i Afghanistan.

Trumps neste politikk-erklæring var at han ville lene seg på støtte fra både Pakistan og India i Afghanistan. Til USAs allierte Pakistan sa Trump at landet «ville ha mye å tape» hvis man ikke stengte de nord-vestlige delene av landet som en sikkerhetssone for Taliban og andre, slik det i alle år etter USAs invasjon har vært. Når det gjelder India vil Trump ha landet med på et økonomisk løft for Afghanistan. Det Trump unnlot å nevne - eller velger å se bort i fra - er at Pakistans sikkerhetstjenester bruker nettopp frykten for indisk innflytelse i Afghanistan, til å begrunne sin støtte til for eksempel Taliban.

En annen kompliserende side ved et økt amerikansk engasjement i Afghanistan er Russlands - og til en viss grad Irans - rolle. Trump snakket ikke om noe av dette. Til tross for at Russland i det siste har vist ny interesse for hva som skjer i Afghanistan.

Russland har nektet at landet har forsynt Taliban med våpen. Men Russland har politiske kontakter med organisasjonen som var vertskap for Osama bin-Laden da terrororganisasjonen al-Qaida angrep USA i september 2001. Russland har kontakt med Taliban fordi landet vil ha mest mulig stabilitet i Afghanistan når USA og NATO på et eller annet tidspunkt trekker seg ut, så langt etter å ha stått 16 år i landet.

Trumps tale inneholdt praktisk talt ingen ting om strategiske mål. Den la heller vekt på å tåkelegge hva som måtte være av strategiske mål. Og den inneholdt ingen vurderinger av de regionale utfordringer et fortsatt engasjement i Afghanistan innebærer. Det smerter oss å si det; men i dette tilfellet trumfer kanskje Trumps instinkter hans tanker.