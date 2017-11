Nekter å kutte i pressestøtten

(Dagbladet): - Vi er ikke enige i regjerings forslag om å kutte i pressestøtten. Vi vil ikke bare rette det opp. Vi bevilger 30 millioner mer enn regjeringen i vårt budsjett, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i KrF, til Dagbladet

Også Venstre sier de ikke vil støtte forslaget om å kutte i pressestøtten. Dermed ser det ut til at det vil bli vanskelig for regjeringen å gjennomføre kuttet på 25,7 millioner kroner, som de foreslo i statsbudsjettet for 2018.

Med en mediebransje i krise, har flere reagert på regjeringens forslag. Randi Øgrey i Mediebedriftenes landsforening uttalte at det kan få dramatiske konsekvenser for mediehusene. Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mente regjeringen ikke forstår behovet for økt innsatsfor å sikre publikum et godt mediemangfold.

- Reversere forslaget

- Venstre vil selvsagt reversere forslaget om kutt i pressestøtten. Vi foreslår at nivået på støtten skal være som det er, sier Terje Breivik, kulturpolitisk talsperson i Venstre, til Dagbladet.

Han mener at det å kutte i pressestøtten nå, vil forverre krisen i bransjen ytterligere. Han synes heller den politiske debatten bør handle om hvordan politikerne kan hegne om mediene, som han omtaler som en av de tunge pilarene i demokratiet.

- Sjansene er store for at dette blir reverset. Men det vil være et av mange, mange krav inn i budsjettforhandlingene. Men du går ikke inn i en politisk debatt om hvordan du skal bedre vilkårene for uavhengig kvalitetsjournalistikk, med å kutte i dagens rammevilkår. Det er kanskje litt underkommunisert, men det er ikke tvil om at mediebransjen er i dyp krise, samtidig som mengden ikke-kvalitetssikret informasjon øker i omfang, sier han.

- Problematisk

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår de også å sette av syv millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning for nyhets- og aktualitetsmedier. Denne skal særlig være rettet mot små medier. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier de ønsker å beholde tilskuddsordningen.

- Det jeg synes er problematisk med regjerings kuttforslag er at de sier at kuttet ikke skal ramme de minste avisene, men nummer to-avisene og de meningsbærende riksdekkende avisene. Da er det 14 aviser som må bære hele dette kuttet alene, sier han.

Vil bevilge 32 millioner

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt er også imot kuttet. Arbeiderpartiet ønsker også å øke støtten. De vil sette av 32 millioner mer enn regjeringen gjør i sitt budsjettforslag.

- Norske aviser er allerede i en ekstremt vanskelig situasjon med sviktende inntekter fra annonser og abonnenter. Det blir stadig færre journalister i redaksjonene. I en slik situasjon er det helt feil å kutte i pressestøtten, slik regjeringen foreslår. Vi må heller øke støtten, slik at avisene overlever og i tillegg lykkes med den digitale overgangen. Derfor vil Arbeiderpartiet bruke 32 millioner mer enn regjeringen på produksjonsstøtte, og vi håper at resten av opposisjonen blir med på det, sier Masud Gharahkhani, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, til Dagbladet.

Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet, sier at hun betviler sterkt at kuttet vil føre til mer innovasjon i bransjen.

- Regjeringens forslag til kutt vil få store utslag for mediemangfoldet, og jeg kan ikke tro at flertallet i stortinget kan gå inn for det. For kuttet vil garantert ramme både lokalaviser, nummer to-aviser og ikke minst mange av de toneangivende mindre avisene på riksplan, sier hun.

Bjørnar Moxnes i Rødt sier de ikke har hørt noen gode argumenter for å kutte, og Freddy André Øvstegård, kulturpolitisk talsperson for SV, sier at SV i stedet vil styrke pressestøtten med flere nye millioner.

- Sørge for nyskapning

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til Dagbladet at det ikke var noen overraskelse at de fulgte opp regjeringserklæringen, hvor de bestemte at de skulle redusere pressestøtten og over tid endre den.

- Det er ikke tvil om at media er i en svært krevende situasjon. Men vi må sørge for å stimulere nyskapning og innovasjon, slik at vi skaper bærekraftige finansmodeller, sa hun.

I en pressemelding skrev Kulturdepartementet at regjeringen har modernisert det mediepolitiske virkemiddelapparatet, blant annet gjennom innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd.

De mener den innovasjonsrettede tilskuddsordningen skal bidra til ytterligere omlegging.

- Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at mediene befinner seg i en krevende overgangsfase. Det viktigste vi kan gjøre for mediebransjen i denne situasjonen er å stimulere og bidra til nyskaping og innovasjon slik at mediene kan finne bærekraftige forretningsmodeller for framtiden, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland, i pressemeldingen.