NIF på rehab

Åtte år etter OL-gullet i Athen gjør Eirik Verås Larsen det igjen i London i 2012. Drøyt tre minutter etter start på 1000 meter padling skriver han seg inn i historiebøkene som en av Norges største olympiske utøvere. Det ble gull i 36-åringens siste store internasjonale mesterskap.

Og for en rysare det var. Bare tretti sekunder før mål er det dødt løp mellom Larsen og erkerivalen, kanadieren Adam van Koeverden. Det kunne ikke vært mer spennende om det var regissert. Van Koeverden prøver desperat et siste krafttak, men nordmannen er for sterk. NRKs kommentator hyler og skriker, og Larsen hamrer hånda i vannet. Olympisk mester. Ikke et øye er tørt foran TV-skjermen her hjemme.

Tørrlagt ble heller ikke feiringen for norske idrettspamper. Dagen etter Larsens bragd, steller Norges idrettsforbund (NIF) i stand fest på den italienske restauranten Il Baretto i London sentrum. 36 heldige gjester, blant dem flere av toppene fra NIF, koser seg glugg i hjel med 54 flasker vin, en halv kasse øl og 46 enheter med sprit, i tillegg til maten. Alt betalt av forbundet selv. Prislappen? Mellom 40 000 og 60 000 kroner.

Kvelden ga tydeligvis mersmak. Il Baretto ble et stamsted for NIF under OL i London. Til sammen spiste og drakk norske idrettstopper og samarbeidspartnere for nesten en kvart million kroner på restauranten i løpet av sommeren.

Det er beklageligvis bare toppen av isfjellet. Rause utlegg til alkohol på gallaer, interne fester, golfturneringer, middager, gaver, møter og nachspiel er en gjenganger for NIF. Det kommer fram av reiseregningene forbundet la fram denne uka, etter sterkt press fra politikere, pressen og grasrota. Kravet var innsyn i hvordan fellesskapets penger er blitt forvaltet de siste årene.

Gjennomgangen av 16 000 bilag, fordelt på 1100 reiseregninger avslører en råtten holdning og elendig vurderingsevne hos den styrende klasse i NIF. Forbruket på alkohol og fest gir ikke bare forbundet og idrettspresident Tom Tvedt en alvorlig ripe i lakken, men vitner om behov for et langt opphold på nøktern rehabilitering. Tvedt selv nektet i går å beklage forbruket, men sier rutinene ble endret 1. januar 2017.

Det stoppet likevel ikke Tvedt fra å godkjenne utlegg til alkohol under Special Olympics i østerrikske Schladming i mars i år. På forespørsel fra de festende overkjørte han Anita Pelsholen, økonomisjef i NIF, som ikke ville godkjenne utleggene.

Det er ikke godt nok fra et forbund som lever på frivillighetens harde arbeid og over 100 millioner i statlig tilskudd. Avstanden mellom liv og lovnad er smertelig lang. Det samme er NIFs ynkelige unnskyldninger. Norsk idrett fortjener bedre.