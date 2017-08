For LO- og NHOs mektige oljelobbyister ble ikke Arendalsuka kun et sted for geografisk samling. For første gang gikk også toppsjefene i Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk olje- og gass og Norsk industri sammen ut i VG med et felles krav til den neste regjeringens politiske plattform. Kort oppsummert lyder det slik: Klampen i bånn for leting, boring og utvikling på norsk sokkel i førti, femti år framover.

Argumentasjonen var like fossil som næringen de lobber for: Hvis vi kutter i den norske olje- og gassnæringen, vil det gå utover velferden vår. Uten økt aktivitet på norsk sokkel ryker ikke bare arbeidsplassene, men også gode skoler og sykehus. Den norske velferdsstaten, for alt den er og alt vi har, skal berikes av ytterligere satsinger og investeringer på olje og gass.

For å låne fra tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen: Katta er ute av sekken. Og vi har sett den før.

Det mest skadelige for klimadebatten ved denne argumentasjonen, er ikke muligheten for at fem millioner nordmenn ikke lenger skal berike seg på ødeleggelse av planeten. Det er vi uansett moralsk forplikta til å avstå fra. Norsk velferd er ikke viktigere enn klodens klima. Økt velferd for oss er ikke viktigere enn at sju milliarder andre mennesker kan fortsette å leve i en verden uten global oppvarming.

Det er imidlertid den bastante og ensporede virkelighetsforståelsen som ødelegger mest. Hvis vi skal ha en opplyst samtale om prioriteringer i teknologi, arbeidsplasser og klimautslipp framover, er det den urokkelige (over)troen oljelobbyen har på at næringas framtid er like lysende som den har vært til nå, vi må til livs.

Oljelobbyen vil bruke hundrevis av milliarder av fellesskapets penger på investeringer, men kan ikke gi noen garanti for at det vil lønne seg på sikt. Snarere tvert imot: Med dine og mine penger gjør de et veddemål mot at den teknologiske utviklingen, og politisk oppvåkningen, kommer til å bevege seg saktere enn den ligger an til å gjøre. Det er altså ikke bare klimaet de gambler med - det er pengene våre også.

Det er snodig at både velgere og politikere til nå ikke har latt seg overbevise av den overveldende mengden av bevis for at klimaendringene er en eksistensiell trussel for oss. Men det er kanskje håp om at det økonomiske kan bevege på folk.

Det er nemlig mye som tyder på at oljelobbyen vil kommer til å ta feil: Det kan like godt hende framtidig velferd vil være avhengig av at vi raskt og målrettet gjør oss uavhengig av oljeinntektene. Sol- og vindkraft bygges nå ut raskere enn man hadde forventet, til en lavere pris. Konkurransen det fossile møter blir sterkere for hver dag som går. Som Statkraft skriver i en fersk rapport om globale energitrender i åra framover: «Verdens energisystemer er i rask og fundamental endring».

Derfor bør den neste regjeringen vende det døve øret til LO og NHO i denne saken. Det er tross alt framtida vår det står om.