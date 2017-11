Norske milliarder subsidierer oljekatastrofe i Nigeria

I samarbeid med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom går årets Operasjon Dagsverk-prosjekt til ungdom rammet av oljeforurensning i Nigerdeltaet i Nigeria. I dag vil mer enn 100.000 skoleungdommer selge boller, plukke søppel, vaske, arkivere og koke kaffe for å bidra til at ungdom i Nigeria får kunnskap til å hindre at livsgrunnlaget deres blir ødelagt av oljeforurensning. Samtidig investerer norske myndigheter milliarder av kroner i selskapene som er ansvarlige for at området fremdeles er forurenset.

Det er ikke tilfeldig at norske skoleelever valgte å støtte ungdom i Nigerdeltaet i årets prosjekt. I 2011 kom FN-rapporten som fastslo den økologiske katastrofen som har utspilt seg de siste femti årene. Lokalbefolkningen lever med kronisk forurenset luft og drikkevann. I matjorda fant forskerne rester av oljesøl på fem meters dyp, mens elvevannet var dekket av en åtte centimeters oljehinne. Det vil ta 25-30 år å rydde opp oljesølet, konkluderte FNs eksperter. Den britiske storavisa The Guardian har omtalt området som et av verdens mest forurensede steder.

Gjennom Statens Pensjonsfond Utland, eller Oljefondet, eier det norske folk aksjer i oljeselskaper som driver oljeutvinning i Nigerdeltaet gjennom sine datterselskaper. Ifølge miljømagasinet Putsj har nordmenn til sammen 90 milliarder kroner investert i britisk-nederlandske Shell, franske Total, Italienske Eni og USA-baserte Chevron. Royal Dutch Shell er Oljefondets største investering, på 46 milliarder kroner. Oljeprodusenten er ansvarlig for den daglige driften av datterselskapet i Nigeria som får hardest gjennomgå i FN-rapporten.

Til sammenlikning skal Shell og nigerianske myndigheter bruke én milliard dollar, ca 7,8 milliarder kroner, på opprydding av oljeforurensningen i Nigerdeltaet. Det norske oljefondet har altså investert mer enn fem ganger så mye i selskapet som ødelegger Nigerdeltaet.

Naturvernforbundet har i lang tid kjempet for at Statens Pensjonsfond Utland bør trekke sine investeringer fra selskaper som er involvert i oljeproduksjonen i Nigerdeltaet. I 2013 publiserte Oljefondets uavhengige Etikkråd to rapporter om Shell og Enis virksomhet i Nigeria. Konklusjonen var klar: Selskapene er ansvarlige for skaden på miljøet og konsekvensene den har for lokalbefolkningen. Rådet anbefalte Oljefondet å sette Shell og Eni under observasjon i en periode på inntil fire år grunnet «alvorlig miljøskade» i Nigerdeltaet. Etikkrådet mente oljesølet var ødeleggende. Men på grunn av usikkerhet tilknyttet framtiden og lovnader om opprydning, valgte de å anbefale observasjon, ikke uttrekk av selskapene.

Finansdepartementet valgte på sin side å ikke følge Etikkrådets anbefaling om å sette selskapene under observasjon. I stedet ble Shell og Eni innlemmet i Oljefondets såkalte eierskapsarbeid, med begrunnelsen at Norske Bank like gjerne kan påvirke gjennom sitt «aktive eierskap».

Fire år etter at Oljefondets eierskapsarbeid startet er oljeforurensningen i Nigerdeltaet fremdeles ikke ryddet opp. En avtale mellom Shell og Nigerianske myndigheter er på plass, men når og hvordan oppryddingen vil skje gjenstår å se.

I tillegg virker selskapene fullstendig ute av stand til å hindre nye oljeutslipp i området. Så lenge villige aktører som Statens Pensjonsfond Utland fortsetter å investere milliarder av kroner til fortsatt oljeproduksjon i Nigeria, er det derfor vanskelig å se for seg hvordan lokalbefolkningen noen gang skal kunne få tilbake livsgrunnlaget sitt i det som tidligere var et grønt og frodig paradis.

Årets Operasjon Dagsverk vil samle inn rundt 23 millioner norske kroner, og ved å gi et dagsverk til ungdom som er ramma av verdens største oljekatastrofe, så viser norsk ungdom vei for norske politikere. Det er på tide at Oljefondet trekker seg ut fra selskapene som ødelegger framtida til ungdom i Nigeria.