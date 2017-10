Ny bok avslører Erik Byes ukjente liv: - Fornuften var ikke alltid hans beste venn

(Dagbladet): Erik Bye står som en bauta i nyere norsk historie. Han var på alle måter en ruvende mann - en av Norges mest folkekjære artister og tv-personligheter.

Men han hadde også sine mørke sider. Som han sa, «livet handler om å bekjempe det onde i en selv».

Nå kommer Asbjørn Bakkes biografi, som ganske enkelt heter «Erik Bye». Den gir et innblikk i hvordan Bye var også når tv-kameraet var skrudd av og mikrofonen plugget ut.

Dagbladets anmelder Fredrik Wandrup gir en femmer på terningen og kaller den spennende og velskrevet: «Bakke har gjort en kjempejobb med å gå igjennom tilgjengelige muntlige og skriftlige kilder og sydd stoffet sammen til en frodig og underholdende fortelling om et enestående menneske».

Erik Bye var ikke den som hvilte på laurbærene. Rastløsheten drev ham stadig videre. Han satte høye krav til seg selv, og iblant ble belastningen for stor. Da kunne han søke tilflukt i alkoholen.

«Den indre uroen var ikke blitt mindre med årene, og fornuften var ikke alltid Eriks beste venn», skriver Bakke i biografien.

Drikkingen en ventil

Selv om Erik Bye var åpen og ærlig om det meste, også sine dårlige sider, snakket han aldri om drikkingen.

På den annen side forsøkte han heller ikke å legge skjul på at han drakk. I biografien beskrives drikkingen som en ventil.

Noen ganger leide Erik Bye et hotellrom på Continental i Oslo, der han kunne bli værende i dagevis.

«Hvis han ringte på romservice, var det ikke for å få mat, men fordi det trengtes isbiter eller påfyll i baren, eller fordi han ville ha selskap, noen å prate med. Han satt gjerne utflytende på stolen ved skrivebordet, og det hendte at han dro kvinnelige ansatte ned på fanget», skriver Bakke.

Erik Bye likte å flørte, og han kunne bli vel pågående, ifølge Bakke:

«Erik var av natur en svært fysisk mann. Å klemme og klappe var like naturlig som å smile og hilse, men i fylla kunne fingrene bli i overkant lange.»

Kona Tove var likevel den store kjærligheten – uansett kriser og prøvelser.

Da Bjørnsonfestivalen og Dagbladet nylig kåret Norges beste sangtekst etter 1945, var det Erik Byes «Vår herres klinkekule» som vant. I den anledning intervjuet Dagbladet to av Erik Byes fire barn, Ola og Ellen.

- Det å ha en så intelligent, samfunnsengasjert, snill og omsorgsfull mor hadde stor innvirkning på oss alle. Pappa hadde ikke vært pappa uten mamma, sa Ola om foreldrenes forhold.

Løftet fram de svake

Bye hadde hele tiden mange og til dels vidt forskjellige baller i lufta. Han sjonglerte mellom kritisk journalistikk, underholdningsprogrammer, musikk, dikt og sangtekster - med en suksess som har gitt ham en unik status.

Da NRK i 2005 kåret Århundrets Nordmann, kom Erik Bye på tredjeplass, bare slått av kong Olav V og Einar Gerhardsen.

Erik Bye var kjent for å stå på de svakes side. Han løftet fram de som var oversett og uglesett. Krigsseilere, indianere, fattige barn og funksjonshemmede.

Den nye biografien er full av historier og anekdoter, om møter med enkeltmennesker, om nyskapende tv-prosjekter og om farlige reiser.

Erik Bye satte livet på spill for å rapportere fra krigsherjede områder. I Biafra ble han skadet da han i 1969 falt ned i et bombekrater på oppdrag for NRK. Det var likevel møtet med barna midt oppe i krigens redsler som satte dypest spor.

«Men jeg selv kan huse busemenn i bringen. Å, vesle jente, kan du jage dem på dør?» Slik er en av tekstlinjene i «Vesle jente», en tekst der Erik Bye setter ord på de indre demonene han selv kunne kjempe med.

Barnas reaksjon

Erik Byes fire barn fikk spørsmål om de ville bidra til boka. De kom fram til at de enten måtte involvere seg helt, eller avstå, og valgte det siste.

–Dette er en uautorisert biografi. Derfor har vi valgt å avstå fra å bidra. Vi har hatt muligheten, og ble spurt av forfatteren på en ordentlig måte, så han har oppført seg ryddig overfor oss i denne saken. Men det kan godt hende det er noe vi stusser over når vi får lese den, sier datteren Karen Bye.

–Det kan være ting som er morsomme å lese, og ting som er vanskelige å lese. Man må regne med at det er det i et fargerikt liv, legger hun til.

Erik Byes sønn Ola Bye forteller at han ikke har lest boka, og derfor synes det er vanskelig å si noe om den.

–Han har skrevet en bok om far og fars liv, og det står han fritt til å gjøre, så det er helt greit, sier han.

Det som står om Erik Byes forhold til alkohol, har han ingen kommentar til.

–Hvis jeg skal mene noe om det, må jeg lese det i kontekst. Jeg vet ikke hvor han har det fra, eller hvem som har sagt dette, sier Bye.

At det antydes at Erik Bye var en svært fysisk mann, og at «fingrene kunne bli i overkant lange i fylla» vil han heller ikke kommentere.

–Jeg kjenner det ikke igjen heller, så jeg aner ikke hvor han har det fra, sier Bye.