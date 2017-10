Ny bok om den gangen folk brukte stein til å bygge hus

BOK: Unger er glade i steiner. De plukker dem fra bakken, kjenner på formen, putter dem i lomma. For voksne har steinen tradisjonelt hatt en nyttefunksjon, løsrevet fra den tiltrekkende skjønnheten. Om dette handler Eva Røyranes nye bok, «Av stein», utført i samarbeid med fotografen Oddleiv Apneseth.

For tre år siden kom disse to med boka «Norske låver», allerede en klassisk dokumentasjon av et byggverk som gjennom århundrer har satt preg på det norske landskapet. Denne gangen dreier det seg om konstruksjoner av stein, bygd til nytte med stort slit, i dag ofte mosegrodd og skjult. Men verd å oppdage.

Boka åpner øyet for skjulte skatter. Teksten forteller om de forskjellige nyttefunksjoner slike byggverk har hatt, særlig i Hordaland nord for Bergen. Ordene, som er lagt med fin hånd på hverandre, er ledsaget av praktfulle fotografier.

Stein og poesi hører nært sammen. La oss lytte til Paal-Helge Haugen i «Steingjerde» (1979):

det var steingjerda/som batt verden/saman//strake band frå elva/til fjellet/varme å sitje på/i/sommarkvelden//steinene kila inn/mot kvarandre/med uendeleg tolmod:/tid og nevar»