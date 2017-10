Oppsiktsvekkende norsk albumdebut

ALBUM: Av og til dukker det opp talenter som får alle krefter til å ønske å slå seg sammen for å gjøre ham enda bedre. Det er noe sånt som må ha skjedd med Kristian Torgalsen (28), som i dag albumdebuterer med «Infinity On My Mind».

« Infinity On My Mind » Kristian Torgalsen 5 Imponerende debut. Plateselskap Fractal / Musikkoperatørene

Skadd

Kristian var skateren og snøbrettkjøreren som ble skadd og døyvet kjedsomheten med å lage låter. Og for noen låter!

Det er mulig Torgalsen har vært ekstra heldig, men heldigvis er talent vanskelig å skjule. Det er alltids noen som har ører for sånt, og her begynte den berømte snøballen å rulle.

Gode krefter

Det neste som skjer er at gode krefter som evner å foredle talent ser og hører det samme. I ryggen har Torgalsen et a-lag av musikere med lang fartstid i elitedivisjonen, i tillegg til ham sjøl en kjerne med Amund Maarud, David Wallumrød, Nikolai Hængsle Eilertsen, Olaf Olsen, Martin Windstad, Martin Horntveth pluss en rekke gjester. På den suverene P1-listede singelen «No One Told You» og en låt til bidrar også Macedonian Radio Symphonic Orchestra.

Produsent Martin Horntveth har samlet trådene, og resultatet er en overraskende moden utgivelse - med tanke på Torgalsens manglende fartstid som artist. Det er mykt og smakfullt, med mange fine detaljer - fra Wallumrøds gjennomtrengende orgeltoner til Morten Qvenilds synthesizere og Real Ones' gospelinspirerte koring.

«Gammelmodig»

Men det hadde ikke blitt så bra om ikke Torgalsen hadde hatt det gode låtmaterialet også, med gode og velfunderte tekster, og en stemme som kan smelte snø.

Det er nesten noe «gammelmodig» over musikken, men på en god måte. Det er ikke nødvendigvis veldig originalt, heller, det er bare så skikkelig ordentlig gjort.

Softrock

Sjangermessig beveger Torgalsen seg i et landskap der pop møter softrock med California-slang, med en touch av taffeljazz («Time Will Come»). Mest dreier det seg om amerikansk-inspirert singer/songwriter-materiale, med et lite nikk i retning Beach Boys og ringrever som James Taylor.

Kristian Torgalsen trengte verken «The Voice» eller «Idol» for å bli oppdaget. Kanskje nettopp derfor tror jeg han vil vare lenge.

Spiller på Parkteatret i Oslo 8. november.