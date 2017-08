- Påfallende at kulturministeren går ut slik hun gjør

(Dagbladet): Medieprofessor Knut Lundby mener Helleland blander kortene i hijab-utspill. Dette etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland i Vårt Land i går gikk ut med støtte til NRKs avgjørelse om å la programleder Faten Mahdi Al-Husseini bruke hijab på skjermen.

Bakgrunnen for saken er at «Faten tar valget» har skapt debatt og vakt klagestorm mot NRK allerede før programmet i det hele tatt er sendt.

I intervjuet med Vårt Land trekker Helleland paralleller til saken der nyhetsanker Siv Kristin Sællmann i 2013 ble nektet å bruke et kors-smykke under sending. Det var kulturministeren selv som tok kontakt med avisa for å si sin mening om saken.

- Jeg tolker det at Faten får bruke hijab som at NRK har gjort seg erfaringer fra Sællmann-saken. Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, og at de er tydelige på at man ikke skal ha berøringsangst for religiøse symboler. Slik jeg tolker det har NRK i dag falt på en helt annen avgjørelse enn de gjorde i 2013, sier hun til Vårt Land.

Det er denne sammenligningen professor Lundby ved Universitetet i Oslo reagerer på.

- Dette må forstås som en etterpå-kritikk av korsnekt-saken. Med tanke på at hun er generalforsamling i NRK, er det påfallende at hun går ut slik hun gjør. Jeg synes hun blander kortene.

- Man må ta henne på ordet når hun sier at hun ikke vil legge føringer for NRK. Men hadde korsnekt-saken dukket opp i dag så ville hun altså ha ønsket at utfallet ble annerledes. Dermed kritiserer hun det gjeldende regelverket, fortsetter Lundby.

Ikke riktig

- Vi biter oss merke i det hun sier om at NRK viser et annet standpunkt i dag. Dette er ikke riktig, sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK.

Han poengterer at det er andre og strengere retningslinjer for nyhetsankere enn for programledere, og at disse ikke er endret siden 2013.

- Nyhetsprogramledere skal være nøytralt kledd og ikke bære religiøse symboler. Dette gjelder fortsatt. Med andre ord måtte Faten tatt av hijaben hvis hun skulle ha ledet et nyhetsprogram.

Kalbakk understreker at han oppfatter kulturministerens utspill først og fremst som en støtte til NRKs avgjørelse om å slippe til ulike uttrykk for religiøst mangfold på skjermen.

- Men korsnekt-saken i 2013 tolker hun feil, den ville vi vurdert på akkurat samme måte i dag.

Kringkastingsrådet har mottatt rekordmange klager på «Faten tar valget», selv om NRK-programmet enda ikke er sendt.

3600 klager

Mandag hadde over 3600 klager blitt sendt inn og dermed var klagerekorden fra Skavlans intervju med Sverigedemokratenes leder Jimmy Åkesson i 2015 passert.

- Jeg er ikke overrasket over at spørsmål om religiøse uttrykk skaper engasjement, men over at det har blitt klagerekord allerede før programmet har gått på lufta, sier Kalbakk.

Av respekt for klagerne vil ikke leder i Kringkastingsrådet Per Edgar Kokkvold uttale seg verken om kulturministerens utspill eller om klagestormen før saken har vært oppe til behandling.

- Men det store antallet klager kan ha sammenheng med at mange ikke ser forskjell på et nyhetsanker og en programleder i en sak som dette.

Tilbake til linjene Hofstad Helleland trekker i Vårt Land, altså:

- NRK er uavhengig og står fritt til å gjøre sine redaksjonelle valg. Men etter den store debatten som ble utløst i lys av Sællmann-saken syns jeg det er interessant at de nå gir mer plass til religiøse symboler. Jeg opplever at de gjør et tydeligere valg knyttet til ikke å ha berøringsangst for religiøse symboler, og det synes jeg er positivt.

UiO-professor Lundby sier det slik:

- Dette handler ikke om berøringsangst, men om konsekvente regler for nyhetsprogramledere.

Kulturministeren har i det siste vært ute i hardt vær for utspillet om norske verdier, i tillegg til at hun er blitt beskyldt for å være fraværende i den kulturpolitiske debatten.

Hun var ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer om denne saken i dag, og henviser til det hun allerede har sagt i Vårt Land.