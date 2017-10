Politiet advarer før halloween:

(Dagbladet): Halloween, som markeres 31. oktober, nærmer seg med stormskritt.

I fjor hadde politiet hendene fulle i forbindelse med feiringen av kvelden før allehelgensdag.

En dag med hærverk

I Søndre Buskerud kastet ungdommer fyrverkeri, stein og egg på bygninger.

Politiet i Agder fikk meldinger om maskekledde mennesker som skjøt med paintballgevær og kastet stein på buss, og i Oslo var det også flere tilfeller av eggkasting, hvor noen av eggene traff biler i høy fart.

Eggkasting er en gjenganger som knep i «knask eller knep», altså en reaksjon på at man ikke får godteri etter å ha ringt på døra.

- Noen ødelegger for andre

Jarle Kolstad, seksjonsleder i Kriminalitets forebyggende seksjon i politiet, mener at noen ungdommer ødelegger tradisjonen for andre, og at politiet hvert år har episoder med uønskede hendelser knyttet til dagen.

- Halloween er jo en skikk som kommer fra USA, og er ment for å være en hyggelig greie hvor foreldre kan gå sammen med barna sine ute, og ringe på til naboer som ønsker det for å få godterier. Det at voksne og barn gjør dette sammen er positivt, forteller han til Dagbladet.

Ulovlig å skremme

Men for at kvelden skal ende godt for alle, er det flere ting han vil minne om. Blant annet at kvelden som for mange forbinder med skumle kostymer og drakter, kan ende i en anmeldelse om noen faktisk blir skremt.

- Det å skremme noen er ulovlig. Hvis du ikler deg en maske og bevisst går rundt og truer eller skremmer andre, og noen blir redde, så er det straffbart.

Kolstad trekker fram en tidligere episode hvor en gutt ble skremt av en kamerat. Hendelsen gjorde at den skremte gutten fikk store problemer i ettertid.

- Man blir utrygge etter slike episoder, og derfor skal man ikke gå rundt og spøke med det. Det hjelper ikke at man i ettertid sier at man ikke mente det, eller at det bare var en spøk.

Han forklarer at det er mottakerens reaksjon som teller. Om den du skremmer faktisk blir redd, så er det nok til å levere en anmeldelse.

- Slik skremming har vi sett med varierende grad fra år til år, legger han til.

- Husk refleks!

Kolstad minner også på om at eggkasting anses som hærverk, og derfor er straffbart.

- Det mange velger å gjøre, er å sette ut lys eller annet som indikerer at de vil ha halloween-besøk. Om lys er av, eller om døra ikke blir åpnet, så må man respektere dette og gå videre.

Til slutt har han en oppfordring til alle foreldre: Bruk refleks.

- Vi er litt engstelige fordi folk gjerne kler seg i mørke klær mens de går ute i mørket. Ellers håper vi på at folk vil kose seg, og at ungene får litt godterier.