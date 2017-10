Politiforum-journalist sammenlikner NRKs «Monster» med et urealistisk eventyr

(Dagbladet): I en ironisk kommentar på nettstedet Politiforum trekker journalist Torkjell Jonsson Trædal fram en rekke feil han har lagt merke til i NRK-serien «Monster». Feilene går på hvordan politiet jobber og blir framstilt.

«Grov tjenesteforsømmelse, vil nok mange si om hvordan politiet jobber og oppfører seg i serien», skriver Jonsson Trædal i kommentaren.

- Det likner mer på et eventyr enn en realistisk serie, sier journalisten til Dagbladet.

Flere feil

- Jeg synes ikke serien er dårlig, men jeg la merke til en del politimessige feil. Detaljer kan jeg godt overse, og det kan fort bli kjedelig å se på hvis alt skal være etter boka, men når man ser på serier vil man jo heller ikke sitte og legge merke til åpenbare logiske brister.

Journalisten kommenterer blant annet film-klisjeer som det å ha en tjenestepistol i hanskerommet. I artikkelen skriver han:

«Hun åpnet hanskerommet, og mellom vognkortet og en pussefille sklei det jaggu ut en tjenestepistol. I Finnmark har man hverken pistolhylster eller våpenskrin, så det var rein flaks at hun ikke jaktet videre på skytteren med en isskrape.»

Jonsson Trædal understreker at han verken er politi eller serieekspert, men forteller at han har dekket politiet i over tre år og kjenner etaten godt gjennom jobben som journalist i fagbladet Politiforum.

- Jeg synes at noen av feilene er litt vel tydelige. Virkeligheten er spennende nok til at man kan benytte seg av fakta i større grad enn det som har blitt gjort her.

- Helt innafor

Ansvarlig produsent for «Monster», Lasse Greve Alsos, mener at serien har framstilt politiet helt riktig etter sine intensjoner.

- I film har vi en kontrakt med publikum om hvilke spilleregler som gjelder i dette spilleområdet. Nå er ikke det her først og fremst en serie som bæres av den ytre handlingen, det er et karakterdrevet drama. Her er det karakterene som er spennende, og vi vil nok ha ulik oppfatning av hva som er riktig, sier Greve Alsos til Dagbladet.

Produsenten poengterer at serien er fiksjon, og at virkeligheten ikke alltid er like spennende på film.

- Serien er bevisst distansert litt fra virkeligheten. Vi er klar over at ikke alt gjenspeiler det ordentlige livet til en ekte tjenestemann. Jeg synes vi er helt innafor når det gjelder kunstnerisk frihet.

Thrillerserie

I NRKs høstsatsing «Monster» blir seerne kjent med politietterforsker Hedda Hersoug (Ingvild Holthe Bygdnes) som jakter en mulig seriemorder i en liten bygd i Nord-Norge.

Drapene som har skjedd i en liten bygd i Nord-Norge ser ut til å angå Hedda personlig. En konfliktsky og snart pensjonert lensmann (Bjørn Sundquist) og en arrogant Kripos-etterforsker (Jakob Oftebro) skaper ekstra utfordringer.

Serien fikk terningkast fire av Dagbladets anmelder.