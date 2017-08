Politikernes vinglende argumentasjon

Politikerne velger og vraker i argumenter som om de var retter på en all-you-can-eat-buffet. Ta dere en bolle istedenfor. Vi velgere fortjener bedre.

Valgkampen er godt i gang. Politikerne reiser land og strand rundt og frir til oss velgere med pølsegrilling, handshakes, hjemmebesøk hos konkurrenters mødre og kleint oppstilte bilder som vil forfølge dem for alltid. Hadde bare innsatsen vært like iherdig når det kom til argumentene. Da kunne vi begynt å snakke.

Debatten om kutt eller økning i formuesskatten er blant det som trenger en gjennomgang med rød penn av en professor i argumentasjonslære. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødts hovedargumentet er at de ledende økonomene ikke kan påvise at skattekuttene fører til økt verdiskapning eller flere arbeidsplasser. So far, so good.

Forkjemperne for videre skattekutt (utover Stein Erik Hagen, som sammenlikner sin milliardærtilværelse med den til indiske tjenere – for en utrolig sympatisk mann) er ledet an av Høyre. Statsministerens parti smeller tilbake mot venstresidas skammelig eliteorienterte tilnærming med å si at ni av ti bedriftseiere vil fjerne formuesskatten, og forteller oss at de heller vil «lytte til de som har skoa på».

Ingenting er som et parti som ser til den brede folkeopinionen framfor de elitistiske ekspertene (og ja, alle vet at bedriftseieres meninger representerer den jevne nordmann, ikke eliten). Vi velgere kan godta det argumentet også, vi.

Det er først når du ser dette opp mot en annen debatt at det begynner å skurre. For nøyaktig 24 timer etter at Høyre understreket at vi må høre på dem som best vet hvor skoa trykker, forkastet de det samme argumentet. For da KrF sa det de og SV har sagt i hele år, nemlig at vi bør få flere lærere i skolen fordi tre av fire lærere sier at de ikke har tid til alle elevene, var det ikke lenger snakk om at Høyre skal «lytte til de som har skoa på».

Det er naturlig å spørre seg om hva det er som gjør at Solberg & co. synes bedriftseiernes egne meninger trumfer forskningen, men lærernes erfaringer er mindre verdt enn ekspertenes? Eller hvorfor SV kan tillate seg å høre på lærerne, men blankt fornekte at bedriftseierne har noe å bidra med – foruten forsøk på å mele sin egen kake?

SV og Høyre er på ingen måte alene om dette. Sannheten er at politikerne velger og vraker i argumentasjon som om det var en buffet. Fra buffeten velger de det som best passer til den vedtatte politikken deres. Å bestille kokkens spesial (som i denne metaforen er det samme som å lytte til det vi har av tilgjengelige fakta) blir for risikabelt. For hva hvis velgerne deres ikke liker kokkens spesial?

Politikere er skamløse i kampen om stemmene: Alle lytter til de som har skoa på, så lenge de som har på skoa er de som kan tenkes å ville stemme på dem. Hvis ikke gir de blankt faen, kaster skoa på sjøen og lar den synke til bunns. Litt som Frp vil gjøre med flyktningene i Middelhavet. Der går nemlig ingen potensielle stemmer tapt.