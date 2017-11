Ratner ute av Hugh Hefner-film etter anklager om seksuell trakassering

(Dagbladet/NTB): Oppslaget kommer etter at seks kvinner har anklaget regissøren for seksuell trakassering og dårlig oppførsel i Los Angeles Times , blant dem skuespilleren Olivia Munn og Natasha Henstridge.

Samtidig bryter det store filmselskapet Warner Bros med Ratner. Brett Ratner sier selv at han ikke vil påvirke selskapet negativt før det han kaller sitt personlige problem er løst.

Ratner føyer seg inn i rekken av mektige Hollywood-menn som har fått problemer etter beskyldninger om seksuell trakassering. Etter at det ble kjent at filmmogulen Harvey Weinstein har trakassert over 90 kvinner gjennom flere tiår. Har det fått ringvirkninger over hele verden. Store Hollywood-stjerner som Dustin Hoffman og Kevin Spacey er i kjølvannet av skandalen også blitt beskyldt for seksuell trakassering.

Mister avtalt verdt 3,7 milliarder kroner

Det ser det ut til at kontrakten mellom Warner Bros og Ratners produksjonsselskap RatPac Entertainment går med i dragsuget – en avtale om samproduksjoner verdt rundt 450 millioner dollar, eller nær 3,7 milliarder kroner.

Siden det ble opprettet i 2006, har RatPac Entertainment vært med på å finansiere 52 filmer som samlet har spilt inn om lag 9,3 milliarder dollar på verdensbasis, ifølge filmnettstedet IMDb.

Henstridge, som er best kjent for sin rolle i «Species»-filmene på 90-tallet hevder til the Times at Ratner tvang henne til å utføre oralsex i hans leilighet i New York. Hendelsen skjedde i oppstarten av Henstridges modellkarriere på 90-tallet, ifølge The Guardian.

Tvunget til oralsex

Olivia Munn, tidligere Daily Show- korrespondent hevder at Ratner ved flere anledninger har oppført seg upassende mot henne flere ganger på 2000-tallet. Blant annet skal han ha onanert foran henne i forbindelse med innspillingen av filmen «After the Sunset» i 2004.

Munn skrev om hendelsen i 2010 i boka «Suck it, Wonder Woman!: The Misandventures of a Hollywood Geek». Hun nevnte ikke Ratners navn i boka, men Ratner bekreftet senere at han var personen det ble skrevet om i et Tv-show. Han sa også at han hadde hatt sex med henne, men trakk senere uttalelsen tilbake.

Uten Jared Leto

Det har tidligere blitt meldt at skuespilleren Jared Leto var aktuell i rollen som Playboy-kongen. Men ifølge en representant for skuespilleren har det aldri vært snakk om en slik rolle.

- Jared Leto er ikke og har ikke vært knyttet til en Brett Ratner-regissert film om Hugh Hefner, eller kommet til å arbeide med ham i fremtiden, skriver representanten i en uttalelse.

Brett Ratner, som vokste opp i Miami Beach nordøst for Miami i Florida, fikk sitt store kommersielle gjennombrudd med «Rush Hour» i 1998. Han har regissert 45 filmer og TV-produksjoner, inkludert «X-Men: The Last Stand», «Tower Heist» og «Hercules» der blant annet Aksel Hennie hadde en større rolle som Tydeus.