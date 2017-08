Recap: Begivenhetsrik Game of Thrones-episode blåste liv i iskald fanteori, og reiser seks spørsmål

Wow! Så du den komme? Ja, hvis du er blodfan, så gjorde du muligens det.

Nest siste episode av «Game of Thrones»-sesongene pleier å være både actionfylt og sjokkartet, og denne var intet unntak. I «Beyond the Wall» skjer det ting som setter både lilla og røde bryllup i skyggen, og får «The Battle of the Bastards» til å virke, tja, nesten sivilisert.

Dessuten blåser den liv i en ganske så iskald fanteori, og antyder at Arya kanskje er smartere enn Lillefinger likevel. Hva mer? Jo, noen prøver å ta babypraten på et ekstremt tidlig stadium av forholdet.

Før vi plukker episoden fra hverandre som vi pleier, må jeg bare minne om at DETTE ER EN RECAP, den er lang og full av spoilers, så hvis du leser videre uten å ha sett ukas episode, nytter det ikke å komme til meg og klage etterpå.

Tolkien-homage

Det hele starter med en ganske elegant overgang fra steinbordet i rådsrommet på Dragonstone, til brorskapet i isødet nord for muren. Steinbordet, som er formet som et kart over Westeros, er filmet slik at peisilden i enden av rommet ligner et digert bål nord for Eastwatch, omtrent der Jon og hans tapre menn befinner seg. Et aldri så lite forvarsel? Et hint om flammer i isen. Og om hvilket helvete de er i ferd med å bevege seg inn i, et slags Westeros' svar på Mordor?

Oversiktsbildene av det nye, odde brorskapet kunne vært tatt rett ut av den første Ringenes Herre-filmen, «Ringens brorskap», der Frodo og gjengen spaserer oppover i fjellet. En fin og sikkert veldig bevisst homage. Samtalene og de nye, rare vennskapene som er i ferd med å dannes, minner også en god del om Tolkien. Gendry som blir kjent med resten av gærningene, ligner en hobbit som nettopp har skjønt at det ikke blir lunsj på en stund.

Jon og Daenerys

Jon forteller Tormund om Daenerys krav - at han må knele for at hun skal hjelpe dem - og Tormund svarer ved å vise til Mance Rayder: «Hvor mange døde for hans stolthet?» Det ligner hva Daenerys sa til Jon da hun forsøkte å overtale ham, og er dessuten omtrent det samme som Jon selv sa til Mance da han i sin tid forsøkte å overtale ham til å knele for Westeros' konge. Slik knytter Tormund de to sitatene sammen, for eventuelle fans som ennå ikke har tatt sammenhengen. Og det virker rimelig sikkert at Jon kommer til å bøye seg for dragedronningen (hvilket han jo også gjør på slutten av episoden).

En samtale mellom Jon og Jorah er også interessant. Jon forsøker å gi sverdet Longclaw tilbake Jorah. Longclaw er Mormont-slektens familiesverd, for øvrig av valyrisk stål, et av få materialer som tar livet av hvitvandrere. Jon fikk det i sin tid av Jorahs far, nattevaktens kommandør Jeor Mormont, etter å ha reddet livet hans da de ble angrepet av zombier i Castle Black. Lord Mormont fikk endret skaftet på sverdet fra en bjørn (Mormont-familien bor på Bjørnøya) til en ulv, Starks familievåpen.

Jorah vil ikke ta imot sverdet. Det har faktisk tidligere vært hans - han fikk det av faren sin da sistnevnte ble med i nattevakten. Men da Jorah måtte rømme i eksil, etter å ha forsøkt å tjene penger på slavehandel, en forbrytelse som lorden hans, Ned Stark, ville få ham henrettet for, lot han familiesverdet bli igjen. Dermed fikk Jeor sverdet tilbake, og ga det altså til Jon, en gutt han nok allerede hadde sett seg ut som sin «arving» i nattevakten. «Det er ditt. Måtte det tjene deg godt. Og barna dine etter deg», sier Jorah til Jon, og det høres nobelt ut. Men ligger det kanskje noe mer bak utsagnet? Jon ser bestyrtet ut ved tanken på å skulle stifte familie. Selv har Jorah ingen planer om å gjøre noe slikt, han jo forelsket i Daenerys, og hun kan som kjent ikke få barn. Men Jorah har sett hvordan Jon og Daenerys ser på hverandre, og kanskje er ordene hans ment som en aldri så liten advarsel om å ligge unna: Finn deg en annen dame, som kan bringe slekta di videre.

Babymas og demokrati

Det interessante er at Daenerys kommer med samme, subtile advarsel til Jon helt i slutten av episoden, der han forsøker å trøste henne etter at den ene dragebabyen hennes - Viserion - er drept av Nattkongen. På det tidspunktet er det mer enn åpenbart at de har fallt for hverandre. Til og med Tyrion har allerede bemerket det, og måten hun står og speider etter ham på muren da hun tror han er død, feier bort all eventuell tvil. Så da hun sier om dragene: «De er barna mine. De er de eneste barna jeg noengang vil få, forstår du hva jeg sier?», og han nikker, er jeg litt usikker på om han egentlig forstår hva hun sier: «Jeg er ikke noe å satse på».

Tolkningen underbygges av et uvanlig stort fokus på barn og reproduksjon i denne episoden. Til og med Tormund snakker om babyer, da han forteller Sandor om Brienne. Det er vel den første gangen vi har hørt ham inrømme den forelskelsen, uten at det kom som noen overraskelse. «Jeg vil lage babyer med henne. Store, fantastiske monstre som skal erobre verden», erklærer han.

Hvorfor alt dette babymaset, er det så nøye, da? Ja, det er jo det, hvis du som Daenerys vil bli dronning i et middelalderrike, og ditt største mål i livet er å skape en tryggere, fredeligere og mer stabil verden. Da trenger du noen som kan videreføre målet. Tyrion har forstått det. Han forsøker å ta det opp med henne på Dragonstone, og antyder til og med noen mulige løsinger på arving-mangelen: «Det finnes andre måter å velge ledere på. Nattevaktene har én måte, de jernfødte en annen.» Begge måtene ville innebære en radikal forandring i styresett for Westeros, og muligens omgjøre monarkiet til republikk. Nattevaktene velger sin leder på et demokratisk allmøte. De jernfødte har en gammel tradisjon der de velger kongen på egne kongemøter. Der kan alle som er kaptein på et langskip melde seg som kandidater. Skikken lå i dvale i mange år, men ble tatt opp igjen da Euron og Yara utfordret hverandre, og Euron ble valgt etter en skikkelig valgflesktale. Ikke verdens beste reklame for demokratiet, kanskje. Men på den annen side - det var også omtrent sånn Jon ble leder for nattevakten. Han og Daenerys kan sikkert få til et, eh, fruktbart samarbeid om valg av framtidig styresett også.

Sandor og Sansa

Tormund har flere fine øyeblikk denne episoden. For eksempel da han egler seg innpå Sandor Clegane og spør om han er så sur fordi han hater det frie folket. Sandor svarer at han ikke bryr seg om dem, det er rødhårede han hater. «Rødtopper er vakre. Vi er kysset av ilden, akkurat som deg», svarer Tormund, og viser til arret som dekker halve ansiktet hans.

I realiteten er jo Sandor helt enig i at rødtopper er vakre. Han var jo ikke rent lite fascinert av rødhårede Sansa da de begge var i King's Landing. Og hun av ham, må vi vel kunne si, selv om hun også var redd ham. Det spesielle skjønnheten og udyret-forholdet deres har mer plass i bøkene enn i serien, og har inspirert mye fan fiction. Hater Sandor rødhårede fordi de minner ham om Sansa, som representerte alt han aldri kan få? «Jeg tror ikke du er slem på ordentlig. Du har triste øyne», sier Tormund til Sandor, og oppsummerer rollefiguren ganske greit. Sandor Clegane er en plaget sjel, men ond er han neppe. Den røffe måten han pleide å snakke til Sansa på, samtidig som han reddet henne ved en rekke anledninger, viste at Tormund har rett. Det er nok ikke tilfeldig at samtalen mellom Tormund og Sandor klippes inn like etter en scene med Sansa og Arya på Winterfell.

Har Arya spilt Sansa, eller er det Sansa som spiller?

Arya konfronterer Sansa med brevet hun fant i forrige episode, brevet Sansa skrev til Robb i første sesong, for å be ham komme til King's Landing og knele for Joffrey. Sansa er livredd for at Arya skal vise det lordene, og det ser ut til at Lillefinger lykkes i å sette søstrene opp mot hverandre. I neste scene fra Winterfell ser vi Sansa hente råd hos ham, akkurat slik han håpet. Han foreslår at hun skal hente hjelp hos Brienne, som garantert kommer til å gripe inn dersom en av søstrene forsøker å skade den andre.

Men så, i neste Winterfell-scene skjer det noe som får meg til å lure på om Sansa har en annen agenda. Hun får et brev fra King's Landing, der Cersei inviterer henne til å være med på en «samling» i hovedstaden. I seg selv litt rart - er dette en del av Cerseis plan for å vinne over Daenerys med list? I tillegg sender Sansa Brienne i sitt sted. At hun ikke reiser selv, er tross alt forståelig. Men hvorfor sende fra seg sin mest lojale beskytter, når hun er så utsatt som hun er? Var det noe i blikket hennes da Lillefinger sa at Brienne ikke ville la søstrene skade hverandre? Sender hun Brienne bort slik at hun selv kan gå løs på Arya? Er det kanskje Arya som bør passe seg for Sansa, og ikke omvendt?

Eller er det enda mer inviklet? I siste scene fra Winterfell denne episoden, snoker Sansa på rommet til Arya og finner to masker i veska hennes. Den ene er ansiktet Arya brukte da hun ga seg ut for å være Walder Frey, det andre er et ukjent, skjeggete mannsansikt. Arya tar Sansa på fersk gjerning og truer henne - tilsynelatende - ved å antyde at hun er i stand til å ta hennes plass også. Hun ber henne også om å bli med på «spillet om ansikter», som hun spilte under opplæringen i Braavos, og nevner at det ikke gikk så bra med den forrige hun spilte mot (lærlingen som forsøkte å drepe henne, men som selv ble drept). Kanskje tester hun Sansa, for å sjekke om hun kan stole på henne. Men jeg begynner også å lure på om hun allerede har gitt seg ut for å være Sansa. Eller noen andre på Winterfell. Var det kanskje egentlig Arya og ikke Sansa som sendte Brienne sørover? Det at Sansa (eller Arya i forkledning) kastet brevet fra Cersei i peisen etter å ha vist det til Brienne, istedet for å arkivere det sammen med all annen lignende post, får meg også til å lure på om det var noe muffens der.

En isdrage er født

Så til hovedpoenget. Etter en spektakulær «Walking Dead»-kampscene, der våre venner blir omringet av Nattkongen og zombiene hans, og Jons sverd lyser isblått (slik det alltid gjør når hvitvandrerne og zombiene er i nærheten), ser alt håp ut til å være ute. Inntil Daenerys kommer flygende med alle tre dragene for å redde dem! Én ting er at Gendry sprang rasende fort tilbake til Eastwatch for å be om hjelp, men det er virkelig helt utrolig imponerende hvor kort tid ravnene bruker på å fly med beskjeder fra muren til Dragonstone, og hvor raskt Daenerys og dragene hennes klarer å fly motsatt vei etterpå. Og trengte hun virkelig å ta med seg alle tre? Hun brukte jo bare Drogon i slaget ved Blackwater Rush.

Nattkongen klarer altså det Bronn ikke klarte ved Blackwater Rush, han treffer Viserion med spydet sitt, og det digre beistet deiser ned i innsjøen. Og dør. Daenerys er sønderknust, og virker ikke mindre knust da Jon havner i vannet og de må etterlate ham, for å unngå at flere av dragene blir skutt ned. Enda noen naturlover brytes like etterpå, da Jon krabber opp av dammen, iført ørten gjennomvåte saueskinn fra Ikea, og likevel klarer å stable seg på beina. Og nesten like utrolig er det at onkelen hans, Benjen Stark, kommer ridende inn og redder ham i siste øyeblikk. Og ofrer seg selv, ser det ut til.

Men alt dette blir bagateller, for nå har Nattkongen fått seg en drage! En zombiedrage! Eller kanskje heller en isdrage? «Game of Thrones»-fansen har diskutert isdrager i lengre tid, og lurt på om en slik en vil dukke opp i serien. Eller kanskje heller når, for fortellingen har vært så full av hint om dette vesenet at det nesten ville vært utrolig om vi ble snytt for det.

Uansett, dette reiser så mange spørsmål at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne. Vi får sette opp en liste.

Seks spørsmål

1. Hvis hvitvandrerne virkelig kan kontrollere Viserion nå, og det ser vitterlig slik ut, så har muren plutselig blitt en stor vits. Nå er det ingenting som hindrer dem i å komme seg inn i Westeros. Drogon fløy nettopp av gårde med fem mennesker og én zombiefange på ryggen, og zombie-Viserion kan nok bære minst like mange hvitvandrere og zombier over muren. Dessuten blir det kaldere og kaldere, og som en del «Game of Thrones»-fans har sagt lenge, er det fare for at havet utenfor Eastwatch kan frosse til is, slik zombiehæren kan spasere over og inn i Westeros - slik de nettopp lærte å gjøre da de forserte elva for å komme fram til Jon &co. Hvordan stoppe dem nå? Og hvordan vil Daenerys' levende drager klare seg mot zombiedragen?

2. Hva skjer med «Dragen har tre hoder»-spådommen, som Daenerys fikk høre for lenge sida, og som har fått fansen til å fundere på hvem hennes to «medsammensvorne» vil være? At Jon vil lære seg å ri på drager etter hvert, virker fortsatt ganske sannsynlig. Men er Nattkongen virkelig det siste «dragehodet»?

3. Er zombie-dragen en slik isdrage som gamle Nan fortalte Stark-barna da de var små? I bøkene er det nevnt flere ganger at hun fortalte dem historier og eventyr om isdrager. Disse skulle etter sigende være flere ganger større enn «vanlige» valyriske drager, de skulle ha krystallblå øyne (check), gjennomsiktige vinger og pust som kunne fryse folk til is. Gamle Nans historier ble ofte ledd av, men svært mange av monstrene hun har fortalt om har vist seg å være virkelige. Kanskje også dette.

4. Hvordan få has på en zombie-drage? Dagens episode tydet på at dersom du dreper en hvitvandrer, dør alle zombiene han har skapt. Så hvis Nattkongen dør, dør trolig dragen med ham. Men isdragen kan nok drepes på annet vis også. Nå som Daenerys har en vassekte zombie å vise Cersei og de andre i King's Landing, er det grunn til å håpe at flere forstår alvoret. Kan det tenkes at Daenerys og Jon klarer å få Cersei med på laget? Vil Qyburn bygge en ny ballist, supervåpenet Bronn brukte for å få has på Drogon? Og vil Gendry smi isdrage-ammunisjon av drageglass eller valyrisk stål? Vil Beric Dondarrion røpe hvordan han og Thoros (hvil i fred, forresten) fikser de brennende sverdene, og gjøre det samme med drage-ammunisjonen? Her må alle kluter til!

5. En del litt særere fanteorier går ut på at Jon Snow kommer til å ende opp på ryggen til isdragen. Enten fordi han blir zombie selv, eller fordi han klarer å temme den på et eller annet vis. «En sang om is og ild», ikke sant: Jon og Daenerys, isdragen og ilddragen. Joda, det klinger unektelig bra. Men likevel... Brrr.

6. Nå som fienden plutselig fikk et nytt ess i ermet, passer det å avslutte med å minne om Beric Dondarrions nokså illevarslende svar til Jon, da han uttrykte litt sunn religionsskepsis (vil jeg påstå) mot lysets herre: «Hva er poenget med å tjene en gud som ingen vet hva vil?» spurte Jon. «Fienden er døden. Den første og den siste (...) Han vinner alltid til slutt. Men vi må kjempe mot ham likevel. Du og jeg vil ikke finne mye glede mens vi er her, men vi kan holde andre i live», svarte Beric. Var det et forvarsel fra George RR Martin til oss? Fienden (døden) vinner til slutt. Jons (kjærlighets-)historie vil ende tragisk.

La oss håpe det blir litt morsommere enn som så.

