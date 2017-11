Relevant statistikk er ikke stigmatisering, det er nødvendige fakta

SSB sliter med det som vanskelig kan kalles noe annet enn en tillitskrise om dagen. Jeg har ikke tenkt å mene så mye om hva slags personlige motiver SSB-direktør Christine Meyer eventuelt har hatt i forbindelse med omorganiseringen av SSB generelt eller flyttingen av Erling Holmøy spesielt.

Det har jeg ikke tilstrekkelig grunnlag til å mene noe om, men det er ingen tvil om at SSB ikke kan fortsette å leve med en situasjon der det stilles spørsmål ved om personlige politiske motiver påvirker hva man får lov til å forske på.

Jeg la imidlertid merke til noen andre refleksjoner Meyer hadde på Politisk kvarter i dag tidlig som jeg synes er svært problematiske. Meyer ble konfrontert med sine uttalelser knyttet til nettopp Holmøys såkalte «innvandringsregnskap» og gikk ganske langt i å antyde at det ikke er sikkert den hadde sett dagens lys dersom hun hadde vært sjef på det tidspunktet.

"Hadde vi skrudd tiden tilbake så ville nok også jeg ønsket en debatt rundt det, men det er ikke gitt hvilken konklusjon vi ville kommet frem til», sa hun og begrunnet det med at vi må være «varsomme med forskning og statistikk som potensielt kan stigmatisere grupper».

Det er en holdning jeg ikke bare er uenig i. Jeg mener den kan være direkte farlig.

Bedre blir det ikke av at Meyer begrunner sin skepsis med at vi i Norge «går langt lenger enn man har gjort i Sverige på å lage statistikk om grupper». Er det et land som ikke på noen måte bør tjene som eksempel på hvordan man håndterer kontroversielle spørsmål i offentlig debatt så er det Sverige.

Berøringsangsten for problematikk knyttet til innvandring i Sverige førte til at helt vanlige velgere med helt legitime bekymringer i lang tid ikke hadde andre partier å gå til enn Sverigedemokratene. Et parti med nynazistisk opprinnelse, som følgelig har blitt et av Sveriges største partier.

Selvfølgelig bør man etterstrebe at all statistikk er nyansert, særlig når man berører politisk betente områder, og man bør være ekstra grundig med kvalitetssjekk når man vet at temaet er kontroversielt. Vi kan imidlertid ikke ta hensyn til om fakta kan være krenkende for noen, eller bli brukt av politiske grupperinger på en annen måte enn man selv skulle ønske. SSB skal levere fakta ikke vurdere om de er behagelige eller ikke.

Er temaet relevant så bør det forskes på. I et samfunn hvor innvandringen har vært høy over lang tid, og hvor det nå er mange mennesker fra ulike kulturer, så bør det være helt selvsagt at vi skal forske på effekten av innvandring på ulike samfunnsområder.

Hvordan er deltakelsen i arbeidslivet? Hvor mange tar høyere utdanning? Hvordan er man representert på trygdestatistikken? I hvilken grad er man representert på kriminalitetsstatistikken?

Dette er selvfølgelig viktig og relevant informasjon for beslutningstakere. Og selvfølgelig skal vi også se på forskjeller mellom ulike land og kulturer, når vi innhenter slik informasjon, på samme måte som vi også ser på forskjeller mellom menn og kvinner, ulike aldersgrupper, sosioøkonomisk status, osv.

Hvis det viser seg at innvandrere fra enkelte land er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, mens innvandrere fra andre land er underrepresentert, så er det relevant å vite. For da kan vi stille spørsmålet: Hva er det som gjør at kriminaliteten er vesentlig høyere blant enkelte grupper enn hos andre? Og dernest: Hvordan møter vi disse utfordringene?

Alternativet er at politikerne skyter i blinde basert på hva vi tror er realitetene, og da begynner det virkelig å bli skummelt.

Det er masse statistikk som kan virke stigmatiserende, men det er først og fremst en utfordring for politikerne som skal omsette statistikken til offentlig debatt og politiske forslag. Hvis man i statistikk ikke kan dele noe inn i grupper, men bare forske på individer, så kan vi ikke føre statistikk lenger.

Så vil selvfølgelig ulike politiske partier trekke ulike politiske konklusjoner ut i fra slike statistikker, men det er ikke et hensyn SSB bør ta. Det er uansett mye farligere med betente politiske diskusjoner uten objektive fakta.