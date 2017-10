Rettssaken om TV 2s storsatsing: Vant over Hollywoodselskap

(Dagbladet): Den nye spenningsserien «Grenseland», som har premiere på TV 2 den 2. november, har ført til en krangel som har gått helt til Oslo tingrett.

Det norske produksjonsselskapet Monster og Hollywood-selskapet Herrick Entertainment saksøkte hverandre om rettighetene til å selge serien internasjonalt. Uenigheten handler om at de to selskapene har forskjellige tolkninger av en avtale de tidligere har inngått. Saken ble kjørt i Oslo tingrett 9. og 10. oktober, og nå har dommen falt.

Monster har fått medhold i at Herrick Entertainment ikke har noen distribusjonrettigheter til den norskspråklige versjonen av TV-serien.

- Skulle unngått rettsak

- Vi er fornøyd med en tydelig rettslig avklaring i vår favør. Det er gledelig at seriene vi produserer er ettertraktet internasjonalt, men vi skulle selvfølgelig helst unngått å måtte ta rettslige skritt for å beskytte våre rettigheter, sier Håkon Briseid, produsent og daglig leder i «Monster», til Dagbladet.

Briseid sier at saken dessverre er en konsekvens av at norske dramaprodusenter ikke lenger bare produserer for det nordiske og mer forutsigbare markedet.

- Jeg utelukker derfor ikke at bransjen vil kunne se flere slike saker i framtida, sier Briseid, men legger til at de i første omgang ser fram til premieren for det norske publikummet på TV 2.

Solgt til Netflix

Bakgrunnen for rettssaken var ulike tolkninger av en avtale Monster og Herrick Entertainment tidligere har inngått.

Mens Monster mente avtalen deres betydde at Herrick Entertainment kun hadde rettighetene til å lage en engelskspråklig versjon, mente Herrick at de også hadde distribusjonsrettighetene.

Monster har opplyst at de har solgt distribusjonsrettighetene til Netflix, og Herrick mener derfor at Monster har solgt rettigheter som tilhørte Herrick.

Dagbladet har vært i kontakt med Herrick Entertainments advokat, Rasmus Asbjørnsen fra advokatfirmaet Haavind. Han ønsker ikke å kommentere dommen på nåværende tidspunkt, og vil heller ikke kommentere om selskapet kommer til å anke.