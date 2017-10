Rita Eriksen synger Eva Cassidy - men hvem skrev låtene?

Når la du sist merke til hvem som skrev låten du hører på? Eller hvem som skrev manuset til din nye favorittfilm, for den saks skyld?

Tekstforfatteren, om det ikke er artisten sjøl, får liten eller ingen oppmerksomhet, og det er blitt enda verre nå som de aller fleste bare streamer. Musikk er blitt bruk- og kastmateriale mer enn noen gang, og hvem som står bak er ikke viktig for streamingtjenestene.

Jeg er oppvokst i ei tid der det å studere et nytt platecover var et slags hellig ritual. Så får det heller være at du sitter igjen med en masse unyttig informasjon – om du da ikke har store planer om å vinne den neste nerdequizen.

Med «Me & Bobby McGee» fikk Janis Joplin et atskillig bredere publikum enn hun ville fått uten akkurat den sangen. Visste du at det var Kris Kristofferson som skrev den?

Du har helt sikkert også hørt klassikeren «Over The Rainbow» med Eva Cassidy. Hun ble stor stjerne og solgte millioner av plater på tolkninger av andres låter på sin helt spesielle måte, etter at hun døde av kreft i 1996, bare 33 år gammel. «Over The Rainbow» var en stor Cassidy-tolkning, men den er altså ikke hennes. Eva Cassidy skrev så vidt jeg vet få eller ingen låter sjøl, og da får det et litt komikkens skjær over seg at Rita Eriksen i høst har turnert med «Songbird: Rita Eriksen synger Eva Cassidy».

«Songbird», skrevet av Fleetwood Macs Christine McVie, er en av sangene Eriksen synger, Rob Hyman og Cindy Laupers «Time After Time» og Stings «Fields of Gold» er to andre. Vår første «Stjernekamp»-vinner har en fantastisk stemme, men her synger altså Eriksen sangene som Eva Cassidy tolket. Det er helt sikkert et fint konsept i seg sjøl, men tittelen skurrer. Er det fordi hun fraserer på samme måte som Eva Cassidy?

I filmens verden er det gjerne regissøren og skuespillerne som blir husket, men det hadde ikke vært en god film om manuset var dårlig. På samme måte er det interessant å se at når «The Voice» og «Idol» presenterer låtene som synges, er det artisten som krediteres.

Du kan mene mye om «Melodi Grand Prix», men programmet er faktisk anerkjent som en låtskriverkonkurranse. For en gangs skyld får opphavspersonen(e) sin velfortjente oppmerksomhet. Men det er bare å innrømme det, det er fortsatt artisten du husker!