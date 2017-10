- Skal spille Anders Behring Breivik i internasjonal 22. juli-film

(Dagbladet): Ifølge NRK er det skuespiller Anders Danielsen Lie som har fått rollen som terrorist Anders Behring Breivik i regissør Paul Greengrass' film om 22. juli-angrepet.

Videre skal Jon Øigarden ha fått rollen som forsvarer Geir Lippestad.

Som Dagbladet tidligere har omtalt har filmen arbeidstittel «Norway», den har fått over 17 mill. i statlig filmstøtte og spilles inn i Norge denne høsten og vinteren. Visningsrettighetene er allerede solgt til strømmetjenesten Netflix.

Anders Danielsen Lie har ikke besvart Dagbladets henvendelser.

Jon Øigarden er hemmelighetsfull rundt opplysningen om at han skal inneha en av filmens større roller, terroristen Breiviks forsvarer, advokat Geir Lippestad.

- Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte påstandene om at jeg skal spille Lippestad, sier Øigarden til Dagbladet.

I slutten av september skrev Dagbladet om at Greengrass var på hemmelig Norges-besøk for å finne skuespillere til 22. juli-filmen.

- Det ville vært lite respektfullt av meg, overfor det norske folk og de etterlatte, å snakke om filmen med pressen før den er ferdig, uttalte Greengrass til Dagbladet, som traff på den hemmelighetsfulle regissøren i lobbyen til Grand hotell i Oslo.

Han var videre tydelig på at han og filmcrewet ønsker å opptre korrekt når han er på jobb i Norge.

- Det er viktig for oss å utføre arbeidet på en respektfull og riktig måte, og jeg håper på forståelse for at vi forteller minst mulig foreløpig, sa han.

Det var i februar at nyheten om at Greengrass, sammen med forfatter Åsne Seierstad, filmatiserer terrorangrepet mot Norge 22. juli 2011, som krevde 77 menneskeliv i Oslo og på Utøya. Filmen tar utgangspunktet i Seierstads bok «En av oss».

Etter at de ble kjent at Greengrass ønsket å lage film om terrorangrepet, tok Dagbladet i mars kontakt med en rekke mannlige, norske skuespillere.

De fikk alle det hypotetiske spørsmålet «hadde du takket ja til å spille Anders Behring Breivik i den planlagte 22. juli-filmen til Paul Greengrass?». Over ti henvendelser har gått ut, men bare fire svarte på spørsmålet.

De mente det var svært etisk utfordrende å ta stilling til om de ville takket ja til rollen.

