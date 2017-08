«Skam» får dansk homopris: - Jeg tror ikke verden blir den samme igjen

(Dagbladet): NRK-serien «Skam» er blitt kåret til årets «Laks» av organisasjonen LGBT Danmark, som kjemper for rettighetene til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

Prisen går til personer, organisasjoner eller andre som beveger seg mot strømmen.

I kveld mottok regissør Julie Andem og skuespiller Carl Martin Eggesbø hederen på hovedscenen på Rådhusplasen i København under Pride-festivalen.

- Det var et hav av mennesker foran scenen. Da vi sa at «Skam» fikk prisen, kom det et brøl fra menneskehavet. Det var ingen tvil om at alle mente at det var riktig pris, sier Søren Laursen, forperson i LGBT Danmark.

- Jeg tror ikke verden blir den samme igjen etter «Skam». Serien gir et nytt og åpent syn på kjønn og seksualitet, sier Laursen (53) til Dagbladet.

Han forteller at det er første gang prisen går til et kulturprodukt, og at den tidligere er blitt utdelt blant annet til to danske statsministre. Men det var ingen tvil om at «Skam» skulle få prisen.

- Serien har vært kolossalt populær i Danmark. Alle kjenner «Skam», alle elsker den. Og vi får disse historiene inn i hjertet, sier Laursen.

LGBT Danmark skriver i pressemeldingen at «Skam» har gjort det «dritkult» å være ung og lesbisk, homofil, bifil eller transperson.

Nyansert bilde

Organisasjonen begrunner prisen med at serien har «skapt et tiltrengt, nyansert og realistisk bilde» av hva det vil si å være ung i dag, og å være ung og skeiv. Den peker særlig på de tre homofile karakterene Isak, Even og Eskild i sesong 3.

- Sesongen ga et kjærlig og naturlig portrett av dem som unge mennesker kan kjenne seg igjen i, som brøt med stereotype forestillinger og tabuer, skriver LGBT Danmark i pressemeldingen.

- «Skam» taler både til hjerte og hjernen og kan være en hjelp til andre unge mennesker som holder på å skape seg en identitet og gi dem mot til å vedstå seg den de er uten forbehold, står det.

Laursen mener tv-serien har satt en ny normal, og at den har ført til at man i større grad snakker om kjønn og seksualitet på skolene og i danske hjem.

Skaper tidsånden

- En gang imellom kommer det et kulturprodukt som ikke bare fanger tidsånden, men skaper tidsånden. Det gjør «Skam», sier Laursen.

- Hvilke norske ord har du lært av «Skam»?

- Drittkult. Og «gay». For oss er det ikke et engelsk låneord, det er et norsk låneord, sier Laursen.

Julie Andem er glad for å motta prisen.

- Vi i «Skam» er så glade og takknemlig for å vinne denne prisen fordi det betyr at vi har nådd igjennom med noe av det som var hensikten med serien: Å forsøke å gjøre hverdagen lettere for ungdom som skammer seg over egen seksualitet, sier Andem i pressemeldingen.

Carl Martin Eggesbø, som spiller homoseksuelle Eskild, mener at serien kan ha gjort det enklere for unge som vokser opp.

- Det disse historiene har lært oss, er at bak hudfarge, religiøs tilhørighet eller seksuell legning er vi alle i bunn og grunn mennesker som prøver så godt vi kan å hanskes med kjærligheten, sier Eggesbø, ifølge pressemeldingen.