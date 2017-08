«Skam»-Tarjei (18): - Hvis alle tror du har kjæreste, er det et veldig dårlig utgangspunkt for å skaffe seg kjæreste

(Dagbladet): 18-åringen sitter på en benk på toppen av Havnabakken på Korsvoll, med nydelig utsikt over et solbadet Oslo og øyene utenfor hovedstaden. Her, blant nymalte hus og striglede hager, har «Skam»-stjerna vokst opp.

CV Tarjei Sandvik Moe Født 24. mai 1999 i Oslo

Skuespiller og elev ved Hartvig Nissen vgs. i Oslo.

Slo gjennom som Isak i NRK-serien «Skam».

Spiller i disse dager inn filmen «»En affære» med Andrea Bræin Hovig. Spiller i musikalen «Grease» i januar 2018.

Skjønt, «Skam»-stjerne er en tittel Sandvik Moe ønsker å legge bak seg.

I disse dager spiller han inn den erotiske thrilleren «En affære» med Andrea Bræin Hovig (44) som motspiller, mens han på nyåret blir å se på Chateau Neuf som den fjollete «tordenfuglen» Doody i «Grease». Nevnte vi at han i tillegg skal gå tredje året på videregående, og at han skal være revysjef?

- Mamma sier at jeg må passe på før jeg treffer veggen. Det er jeg ikke bekymra for, sier Sandvik Moe til Dagbladet.

Fraværsgrensen på ti prosent er for ham en betraktelig større hodepine.

- Hvis jeg er for mye borte fra skolen stryker jeg. Det blir veldig utfordrende, erkjenner 18-åringen.

I «En affære» har Sandvik Moe rollen som 16 år gamle Markus, som er i et forhold med læreren sin Anita, spilt av Andrea Bræin Hovig. Han forteller at samarbeidet med den 26 år eldre skuespilleren går «dritbra», og er full av lovord om kollegaen.

Den erotiske thrilleren er ikke fri for intime scener, men ifølge Sandvik Moe har det vært uproblematisk å spille inn disse.

- Jeg synes Andrea er veldig attraktiv, akkurat som at Henrik (Holm, spilte kjæresten i «Skam», journ. anm.) er en veldig pen mann. Det er enkelt å finne en motivasjon, sier skuespilleren, som samtidig røper at han i forkant var redd for at det skulle bli kleint på sett.

Utseendefokus

Gjennombruddet som Isak i NRK-suksessen «Skam» har snudd livet hans på hodet. Fra å være en anonym, langhåra fotballgutt for bare noen få år siden, har Sandvik Moe med «Skam» blitt gjenstand for heltedyrkelse og hyllest, men også «stalking» og granskning av utseende.

- Jeg er ikke på sosiale medier selv, men blir av og til gjort oppmerksom på innlegg og kommentarer av vennene mine. På Instagram er det folk som skriver ting som «OMG, så stygg han er på håret nå for tida». Et innlegg med bilde av leppene mine og teksten «If you have lips like these your love life is dead» fikk 45 000 likes. Det er et sjukt fokus på utseende blant hardcore fans. Jeg blir absolutt ikke påvirket av det selv, men håper ikke det smitter over på andre unge gutter, sier Sandvik Moe.

I tillegg til utseende tar også fansen for seg Sandvik Moes privatliv. Men i motsetning til hva ryktebørsen i sosiale medier tilsier, er altså skuespilleren singel.

- Hvis alle tror du har kjæreste, er det et veldig dårlig utgangspunkt for å skaffe seg kjæreste, sier 18-åringen og ler.

Skulle han hatt kjæreste, tror han det ville vært en fordel om hun også var et kjent fjes.

- Hvis jeg skulle hatt kjæreste, skulle jeg ønske hun også var kjent. Da hadde vi hatt en felles forståelse for hvor absurd det livet er, sier han åpenhjertig.

Skuespiller-bestefar

Spekulasjonene om hans privatliv hadde han klart seg foruten. Men hadde han hatt valget mellom å være kjent eller ikke kjent, hadde han valgt førstnevnte.

- Folk er hyggeligere mot deg. Det er kjemperart. Samtidig kan det ligge en falskhet i det.

Ideelt sett skulle Sandvik Moe ønske at «skuespiller» og «kjendis» var to skillbare enheter. Men han har forståelse for at det å være et kjent fjes er en bieffekt hvis man gjør suksess i yrket han har valgt seg. For Sandvik Moe er ikke i tvil: Det er skuespiller han skal være.

Også bestefaren, Torgils Moe, var skuespiller, og var å se i filmer som «Norske byggeklosser» (1972), «Olsenbandens siste bedrifter» (1975) og «Søsken på Guds jord» (1983).

Torgils Moe døde i juni 2015, få måneder før første «Skam»-episode ble publisert.

- Det er fint å tenke på at han levde livet som kunstner på forskjellige måter, og sto i det, sier Sandvik Moe om farfaren, som i tillegg til skuespill livnærte seg av å være sanger og pianist.

Homo-debatt

Sandvik Moe og hans «Skam»-motspiller Henrik Holm (21) har blitt hyllet verden over for sin portrettering av et ungt, homofilt par.

Holms manager Lene Seested skapte debatt da hun i vår uttalte at Holm ikke kom til å gjøre flere homofile roller med det første. Flere, deriblant VGs Morten Hegseth, mente at Seested med sin uttalelse bidro til å undergrave normaliseringa av homofili som Holm sto for med «Skam», og heller var med på å underbygge oppfattelsen av at homofil er en spesifikk «type».

Tarjei Sandvik Moe sier til Dagbladet at han gjerne spiller homofil igjen.

- Hvis karakteren er en 17-åring som kommer ut av skapet, blir det kanskje litt for likt «Skam». Men ellers mener jeg det er irrelevant. Jeg ser ikke på homofil som et karaktertrekk, sier han, og legger til at han opplever Seested-debatten som en stor misforståelse.

- Jeg håper Henrik gjør roller som er nye og utfordrende for ham.

Saken fortsetter under bildet.

Fotavtrykk

Som fersk 18-åring er det ett privilegium Sandvik Moe får ta del i for aller første gang i år. Nei, vi snakker ikke om russetid, men det nært forestående stortingsvalget.

- Jeg har hatt en litt naiv holdning, og tenkt at jeg ikke kom til å stemme. Men så var jeg med i et teaterstykke som handlet om å ta ansvar for verden, og endret holdning. Det er veldig viktig å stemme, sier Sandvik Moe.

- Det blir gøy. Jeg tror jeg vet hva jeg skal stemme, fortsetter han, uten å gå nærmere inn på politisk overbevisning.

Mens hans «Skam»-motspiller Ulrikke Falch bruker sin kjendisstatus til å rette søkelyset mot temaer hun mener er viktige, glimrer Sandvik Moe med sitt fravær i sosiale medier.

- Jeg synes det er veldig fint at Ulrikke gjør det. For min egen del vil jeg at de tingene jeg er med i skal snakke for seg selv, sier han, og legger til:

- Jeg håper å sette mitt fotavtrykk på verden med teater, film og TV, og ønsker å fortsette å gjøre prosjekter som både underholder og drar verden et sted.