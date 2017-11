Skryt om norsk nødhjelp kan hemme givergleden

Norges Røde Kors har ført det norske folk bak lyset med feilaktige opplysninger om bruken av innsamlede penger etter jordskjelvet på Haiti i 2010. Da orkanen Matthew rammet det sørlige Haiti i fjor og ny bistand var høyst tiltrengt, publiserte Røde Kors en skryteliste over alle tiltak som var gjennomført seks år tidligere. Nå har VG besøkt den katastroferammede karibiske landet og dokumentert at svært mye av rehabiliteringen Norges Røde Kors har skrytt på seg, har skjedd uten bruk av norske midler.

Dette er svært alvorlig for omdømmet til Norges Røde Kors. At noen føler seg fristet til å bruke betegnelsen «Røde jugekors», er forståelig i denne situasjonen, om ikke helt rettferdig i den store sammenhengen. Alle vet at organisasjonen er i en særstilling når det gjelder humanitært arbeid og nødhjelp. Røde Kors nyter høy tillit i den norske befolkningen. Vi åpner villig lommebøkene når vi blir bedt om å bistå under naturkatastrofer, sult eller krig. Røde Kors trenger ikke jukse med fakta. Vi er gavmilde fordi vi stoler på at pengene blir brukt til det de var tiltenkt.

Så stemmer altså ikke kartet med terrenget. VG har ettergått prosjektene på Haiti. Der Røde Kors har opplyst at innsamlede penger fra Norge gikk til bygging av 25 helsesentre, fire blodbanker og omkring 1000 midlertidige boliger, har avisa avslørt en annen virkelighet. Ingen av 25 helsesentrene har mottatt innsamlede penger fra Norge. Det har heller ikke blodbankene. 300 av de oppgitte boligene finnes ikke. Norges Røde Kors har innrømmet at informasjonen som ble gitt var uriktig, men oppgir at «feilen skyldes en misforståelse». Allerede i april i år stilte VG spørsmål om saken, men noen innrømmelse kom ikke før nå, angivelig fordi Røde Kors «trengte litt tid selv for å forstå hvor feilen egentlig var». Det er lite troverdig.

Nå har Norges Røde Kors beklaget feilen på sine nettsider, og utenlandssjefen sier til VG at de ergrer seg over feilen. Det har de all grunn til. Selv om folk er giverglade og gjerne stiller opp for det katastroferammede Haiti, stilles det fra tid til annen spørsmål om pengene går til de nødlidende framfor å skusles bort i administrasjon. Nettopp derfor er det viktig at opplysninger om konkrete prosjekter er pinlig korrekte. Det kan påpekes at det har vært krevende å drive hjelpearbeid på Haiti. Og Røde Kors mener at feilene er begått i god tro. Slikt skal likevel ikke skje i en organisasjon med så stor grad av profesjonalitet. Det er å gamble med tilliten ikke bare til egen innsats, men til humanitær bistand generelt.