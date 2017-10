Slik er norske muslimer egentlig

Muslimske nordmenn er stort sett som andre nordmenn. 98 prosent mener det er viktig å følge norsk lov. Endelig trenger vi ikke bare anta det. Vi vet det.

Som talsperson for Muslimsk studentsamfunn entret Bushra Ishaq samfunnsdebatten for ti år siden. Hun tok allerede som 22-åring nødvendige forbehold, forklarte rolig sammenhenger mellom muslimsk liv og lære slik hun så det, og har en fascinerende debattstil som er både ydmyk og kompromissløs samtidig. Ishaq fikk umiddelbart en uoffisiell rolle som en slags talsperson for norske muslimer, og deltok i debatten med sitt religiøse utgangspunkt. Hun ble hedret som pioner av Norsk kvinnesaksforening, som forbilde for framtidas Norge av VG, har sittet i Kvinnepanelet og fått Fritt Ords pris.

Slikt provoserer. Allerede etter den første TV-debatten fikk de mange hatske tilbakemeldingene studenten til å føle seg fremmed i eget land. Etter ei stund ble de nattlige telefonene, e-postene og truslene så heftige at hun trakk seg tilbake fra offentligheten – etter råd fra politiet. Med boka «Hvem snakker for oss? Muslimer i dagens Norge – hvem er de og hva mener de?» er Ishaq endelig og definitivt tilbake. Boka har potensial til å endre debatten om islam i Norge.

Påstander, fordommer og stråmenn preger i stor grad den offentlige samtalen om religion, integrering og radikalisering. Derfor har mange av oss lenge savnet et skikkelig tallgrunnlag som viser hva norske muslimer mener – og spesielt hvor mange som har typisk radikale meninger. Det har ikke vært enkelt å skaffe. I vanlige meningsmålinger blir andelen muslimer for få. De to undersøkelsene som er gjort blant norske muslimer, av TV2 og Filter media, hadde et begrenset antall respondenter utvalgt etter muslimske navn. De ble begge kritisert for sammensetningen.

Nå har Bushra Ishaq fått utført den beste og mest grundige holdningsundersøkelsen blant norske muslimer noensinne. Hun har fått tilgang til Folkeregisteret for å gjøre et representativt uttrekk av befolkningen, brukt ulike metoder for å få inn nok svar, fått faglig kvalitetssikret spørsmålene og fått gjort en tilsvarende undersøkelse i majoritetsbefolkningen. Ved hjelp av en faglig tung referansegruppe og TNS Gallup, økonomisk støtte fra en rekke instanser og faglig bistand fra våre beste fagmiljøer, er etter fem år resultatet nå klart og presentert i bokform. Den er et verdifullt referanseverk. Jeg kunne ønsket meg en ren presentasjon av råmaterialet i tabellform, men for den jevne leser er nok formen på boka vel så god. Undersøkelsen er presentert grundig og lettfattelig, med mange noter, forfatterens analyser og selve spørsmålsformuleringene tilgjengelig.

Rundt to prosent av norske muslimer har det vi kan karakterisere som ekstreme meninger. De er enige i at angrepet på World Trade Center 11. september 2001 kan rettferdiggjøres, at det kan være riktig å drepe sivile for å oppnå politiske mål og at en ny grunnlov i en stat bør baseres utelukkende på sharia. Andelen samsvarer med internasjonale undersøkelser. De som mener drap på sivile kan forsvares, begrunner det politisk. Mens de som i undersøkelsen fordømmer terror, begrunner sitt antivoldelige verdisyn teologisk. Det er interessant, og bare ett av mange aspekter fra boka som kan være verdifull informasjon inn i effektivt arbeid mot radikalisering.

97 prosent av norske muslimer mener at «kvinner fritt bør velge ektefelle», og tar altså avstand fra tvangsekteskap. I boka sammenstiller Ishaq dette tallet med den synkende andelen «hente-ekteskap» blant norskpakistanere og viser hvordan endringsprosessen er et resultat av en mangeårig, aktiv kamp, ført av unge muslimer med islamsk teologi som et sentralt middel.

Altså av nettopp slike unge muslimer som Bushra Ishaq selv. Måtte kampen fortsette med stor suksess. Og måtte denne undersøkelsen bli den første av flere sammenliknbare.