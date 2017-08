Slik kommer du deg ut av pengeknipen

Det er ikke uvanlig at vi sløser litt ekstra med pengene når vi er på ferie. Pengene sitter gjerne litt løst, og det er lett å bruke over evne. Da er det lett å komme hjem til en økonomisk blåmandag.

Det kan være tungt å stå i det når ferieforbruket gjort det vanskelig for deg å møte dine økonomiske forpliktelser, og regningene hoper seg opp. Men tar du grep tidlig kan du imidlertid komme deg fort ut av pengeknipen.

Her er ti tips.

1. Skaff deg oversikt. Det første du må gjøre er å skaffe deg oversikt over gjeldssituasjonen din. Finn ut hvor mye du skylder, og til hvem, samt hvilke regninger som du vet kommer de nærmeste månedene.

2. Gå gjennom økonomien din. Gå inn i nettbanken din og finn ut hva du bruker penger på. Overraskende få har oversikt over dette, så du er ikke alene om og ikke å ha full oversikt over hvor pengene dine går.

3. Barber bort unødvendig forbruk. Med oversikt over hva du bruker penger på er det lettere å barbere bort unødvendig forbruk. Kutt pengebruken ned til beinet. Dette er vanskelig for mange, men nødvendig til du har kommet a jour.

4. Si opp unødvendige avtaler. Abonnement, på for eksempel trening, bøker, blader og strømmetjenester, kan fort bli et pengesluk. Terskelen for å tegne et abonnement er lav, men terskelen for å si det opp er svært høy. Men det er mye å spare på å gjøre det. Gå gjennom abonnementene dine og si opp det du ikke trenger.

5. Bytt og reforhandle. Noen ganger i året bør du gå gjennom de økonomiske avtalene dine for å påse at du har den beste boliglånsrente, de riktige forsikringene, den beste strømavtalen og at du har det riktige mobilabonnement for deg.

6. Selg unna. Ta en runde på loft og i kjeller og finne frem ting du ikke trenger. Legg det ut for salg, og tjen noen etterlengtede kroner.

7. Kontakt kreditor. Kontakt kreditor om du ikke kan betale regningene dine i tide, og be om utsettelse. Mange kvier seg for dette, men kreditorene er vant med å få slike forespørsler. Dessuten er det interessert i å få tilbake det du skylder dem og er derfor ofte lydhøre.

Du bør prioritere nedbetalingen av dyr gjeld, som for eksempel kredittkort og forbrukslån, om du har dette. Sjekk om det er noen regninger du kan utsette og betale. Du kan for eksempel enkelt utsette betalingen av studielånet.

8. Be om avdragsfrihet. Har du det tøft økonomisk kan du be om en periode med avdragsfrihet om du har boliglån. Unngå imidlertid at dette blir en permanent løsning.

9. Innfør gode rutiner. Du kan spare flere tusen kroner hver måned på å planlegge matinnkjøpene og storhandle én gang i uken. Mange er kanskje lei av å høre dette rådet, men besparelsene av å gjøre dette er ofte så store at det ikke kan gjentas for ofte.

10. Skaff deg en ekstrajobb. Mange får så store økonomiske problemer at de ser det nødvendig å ta seg en ekstrajobb. For mange kan dette være vanskelig, men lek litt med ideen og utforsk dine muligheter Alle monner drar, og du vil neppe angre på at du strekker deg litt lengre i en tøff periode. Husk også at du kan tjene inntil 6.000 kroner per arbeidsgiver, på såkalte skattefrie småjobber.