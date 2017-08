- Spennende at mitt univers har havnet i en «svart boks»

(Dagbladet): Stein Torleif Bjella er en artist som nordmenn har trykket til sitt hjerte. Hans kjærlighetsbetraktinger og melankolske stemninger, gjerne sett fra Bygde-Norge, har truffet. Men at hans jeg-fortellinger i viseform skulle havne på teaterscenen, trodde han ikke.

Riksteatret 2017-2018 «Gjengangere» av Henrik Ibsen.

«Albert & Anna» av Frode Grytten.

«Kan nokon gripe inn», basert på Stein Torleif Bjellas musikk og tekster.

«Folk og røvere i Kardemomme by» av Thorbjørn Egner.

«Pulverheksa og vennene hennes» av Ingunn Aamodt.

«Trollmannen fra Oz» av Baum, Arlen, Harburg og Kane.

«Havboka» av Morten Strøksnes.

«Prisen» av Arthur Miller. «En mann ved navn Ove» av Fredrik Backman.

«Fire begrvelser og ett bryllup» av Morten Joachim

Onsdag presenterte Riksteatret og teatersjef Tom Remlov programmet for høsten 2017 og våren 2018 - og hadde blant annet invitert Stein Torleif Bjella til å presentere stykket «Kan nokon gripe inn».

Tekster med sår undertone

- Skuespiller og regissør Lasse Kolsrud tok kontakt med meg etter å ha studert de fire soloplatene mine, «Heidersmenn», «Vonde visu», «Heim for å døy» og «Gode liv», sier Bjella til Dagbladet.

Hans historier er enkle og nære, ofte med en sår undertone som selv barske menn kan kjenne seg igjen i - og felle en tåre over.

- Kolsrud finleste tekstene og skapte seks arketyper ut fra de fire platene. Jeg synger bare i 1. person, men på scenen møter vi Den gravide jenta, Puslingen, Kunstneren, Sorgfri, Hevneren og Optimisten - som danner gjennomgangsfigurene i tekstuniverset, sier Bjella.

Hjem til Ål

Teaterstykket, som har gått med stor suksess på Det Norske Teatret i år, skal ut på veien i regi av Riksteatret - med premiere på Ål 11. oktober, der Bjella bor.

- Jeg utgjør bare heiagjengen og har ikke lagt meg opp i Lasse Kolsruds omarbeiding av tekstene, sier Bjella.

Selv har han bare en mindre rolle i teaterstykket.

- Jeg er bare med i stykket med en stemme, jeg spiller stasjonssjefen som kommer med meldinger over høyttalerne. At det hele er lagt til en jernbanestasjon er ganske poetisk, dit kommer og går folk - med tog eller buss for tog, sier Bjella.

- Veldig spennende at mine tekster, mitt univers, har havnet i en «svart boks» - på teaterscenen, altså, sier han.

Vakkert om kjærlighet

Og selvsagt kommer man ikke utenom Henrik Ibsen. «Gjengangere» med Gjertrud Junge og Lasse Lindtner i hovedrollene har turnépremiere i Harstad 5. september, men førpremiere i Oslo 31. august.

- Frode Grytten har laget en varm og vakker hyllest til livslang kjærlighet, kunne Remlov fortelle.

Han presenterte «Albert & Anna», som riktig nok er blitt vist noen ganger på Det Norske Teatret, med stor suksess. I hovedrollene finner vi Kari Simonsen og Sverre Berntzen.

«Havboka» til teaterscenen

Arthur Miller er en innflytelsesrik dramatiker, som står bak kammerspillet «Prisen» - om et arveoppgjør, som inkluderer verdier, valg og den prisen du må betale.

- Skuespiller Pål Sverre Haugen kom til meg og ville sette opp «Havboka» av Morten Strøksnes i regi av Ole Anders Tandberg. Det kunne jeg ikke si nei til, sier Remlov.

«Havboka», eller «Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider» er en prisbelønt bok om to menn i en gummibåt som forsøker å fange en håkjerring ved Skråva utenfor Lofoten.