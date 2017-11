Spiller inn Netflix-film om 22. juli på datterens ferieparadis: - Får Marias død midt i fleisen

(Dagbladet): - Når de velger akkurat denne øya til innspillingen får vi Marias død midt i fleisen. Selv om ingen film eller kunstverk kan overgå det som skjedde i virkeligheten oppleves dette veldig nært for oss, sier musiker og 22. juli-etterlatt Terje Johannesen fra Nøtterøy i Vestfold til Dagbladet.

Datteren Maria (avbildet) ble som 17-åring drept av massemorderen Anders Behring Breivik på Kjærlighetsstien på Utøya i 2011.

Seks år seinere lager strømmegiganten Netflix en internasjonal spillefilm, med arbeidstittel «Norway», om det som skjedde i Norge i tida etter 22. juli.

Reagerer på location

Innspillingen foregår i Norge i seks uker framover. Til nå er Oslo og Vestfold bekreftet som lokasjoner.

«Norway» regisseres av Paul Greengrass («Jason Bourne»), og første innspillingssted viste seg å være Håøya på Nøtterøy utenfor Tønsberg, noe som setter i gang sterke følelser.

Håøya ligger rett i nærheten av familien Johannesens hjem på Kjøpmannskjær, og var sommerferieparadiset til Maria, forklarer Terje Johannesen.

- Hun var mye på ferie der. Det er sjokkerende og merkelig at ingen har forberedt oss bedre. Vi prøver fortsatt å få dagene til gå etter det som skjedde, det får være grenser for å bli ignorert.

- Skuffet

Både innspillingsstedet og manglende informasjon om startskuddet for filmingen får Johannesen til å reagere.

- Vi har ingenting imot at det lages film, men vi er skuffet over dårlig varsling. Det kom en melding fra Støttegruppa etter 22. juli søndag kveld, men det er alt for seint. Vi reagerer på at ikke kommunen har tenkt på oss. Samtidig, hvorfor er akkurat den øya valgt ut? Det finnes tusenvis, sier Johannessen.

Det var Tønsbergs Blad som først pratet med Johannesen. Ifølge lokalavisa Øyene skal flere naboer i nærheten av ferjekaia, som kobler tettstedet Tenvik med Håøya, fått nabovarsel fra produksjonen.

- Kommunen veit hvem vi etterlatte er. De som har godkjent dette bør være klar over at Tønsberg og Nøtterøy ble hardt rammet. En liten bjelle skulle ha ringt et sted, sier Johannesen.

Støttegruppa beklager

Leder i Støttegruppen 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland, sier overfor Dagbladet at de ble varslet seint av filmproduksjonen.

- Datoen for filming på Håøya kom brått på oss også. Vi ga beskjed så fort vi var klar over dette. Vi beklager dersom dette har skapt vonde følelser hos noen av de etterlatte, sier Røyneland.

Rådmann i Nøtterøy kommune, Toril Eeg, forteller til Dagbladet at hun måtte hastebehandle saken. Hun ble mandag 23. oktober informert av forsvaret, som eier og disponerer eiendommene på Håøya, om at de hadde allerede hadde sagt ja til innspillingen overfor produksjonen.

- Jeg stusset over dette nettopp fordi så mange pårørende bor i området, sier Eeg.

Seint på kvelden torsdag 26. oktober får Nøtterøy kommune en formell e-post om tillatelse fra produksjonsselskapet Truenorth, sier hun.

Ga klarsignal

Først dagen etter, rundt klokka ti på formiddagen, havner e-posten på Eegs bord.

- Vedlagt lå informasjon om hvor de skal filme, at de skal være diskré og at de er klar over prosjektets sensitivitet. De har tett kontakt med støttegruppa og andre personer, sier de, og lover også å sørge for informasjon til dem i området som trenger det. Jeg ble litt tatt på senga, og ser meg nødt til å godkjenne. De får klarsignal søndag kveld, sier Eeg og fortsetter:

- Mange i skjærgården rundt Håøya mistet barna sine på Utøya. Hadde ikke Forsvaret godkjent dette fra før, og hadde jeg fått henvendelsen tidligere hadde jeg nok bedt dem om å ta filminnspillingen i den svenske skjærgården, eller et annet sted. De kunne lett mer etter en lignende bygning og øy som lå utenfor Norges grenser, kritiserer Eeg.

Skal videre til Malmøya

Etter innspillingen på Håøya følger tre dager på Malmøya i Larvik, hvor hele 100 statister og skuespillere er involvert, i tillegg til filmcrewet på 50 personer. Opplysningene kommer via dokumenter som produksjonsselskapet Truenorth har sendt inn til Larvik kommune, skriver Østlands-Posten.

En lokal båteier forklarer til samme avis at han, i tillegg til å stå for transport til og fra Håøya og Malmøya, skal transportere materiell og personer til og fra Bygdøy i Oslo over tre dager neste uke.

Netflix er gjort kjent med kritikken, men har ingen kommentar til uttalelsene utover pressemeldingen som kom fra deres kant i går.

Der bekreftet de NRKs nyhet om at det er skuespillerne Anders Danielsen Lie og Jon Øigarden som i fillmen spiller henholdsvis massemorder Anders Behring Breivik og hans forsvarer, Geir Lippestad.

Filmens handling

Videre har Ola Furuseth («Kampen for tilværelsen») rollen som Norges daværende statsminister, Jens Stoltenberg.

De til nå ukjente skuespillerne Jonas Strand Gravli, Isak Aglen og Seda Witt spiller overlevende.

Netflix-filmen om 22. juli har et budsjett på godt over 150 millioner kroner. Den tar for seg tre ulike aspekter ved 22. juli-angrepet, ifølge pressemeldingen:

De overlevende som forsøker å stable livene sine på beina etter angrepet og konfronterer massemorderen i retten.

Norges politiske ledelse som forsøker å manøvrere landet gjennom krisa.

Advokatene som under rettssaken sikret at massemorderen fikk straffen sin i henhold til loven.

- Sammen skal disse tre linjene skape et bilde av hvordan Norge klarte å beskytte og opprettholde demokratiet, og forhindre trusselen fra det voldelige ytre høyre, står det i pressemeldingen fra Netflix.