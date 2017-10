Stopp våpeneksport til Emiratene

Fredag for halvannen uke siden fikk Norge ny utenriksminister. Det bør også bety en ny linje i våpenpolitikken. Det finnes svært få gode grunner til at Norge skal eksportere våpen og ammunisjon til land som beskyldes for krigsforbrytelser i Jemen.

Siden februar 2015 har en av de mest blodige konfliktene i verden pågått. Situasjonen i Jemen er dramatisk, etter mange år med brutal krig, er nå skoler og sykehus jevnet med jorden og kolera sprer seg i rekordtempo. Estimater viser at over 10000 mennesker er drept i konflikten. En FN-rapport fra 2016 forteller at minst 683 barn ble drept av den Saudi-ledede koalisjonen i fjor.

I en rapport fra nyhetsbyrået AP kommer det frem at hundrevis av fanger tortureres i hemmelige fengsler i Jemen. I en blodig og komplisert konflikt der den Saudi-ledede koalisjonen blir beskyldt for krigsforbrytelser, eksporterer Norge ammunisjon til en av koalisjonens mest sentrale partnere: De forente arabiske emirater.

Ine Marie Eriksen Søreide ble Norges første kvinnelige utenriksminister. Hun er et fremtidig partilederemne, har gått i bresjen for internasjonale menneskerettigheter, og kjenner godt til situasjonen i Jemen. Nå må Ine få med seg resten av regjeringen, og sørge for at Norge kutter eksporten av såkalt A-materiell til Emiratene.

I fjor stanset UD eksporten av våpen og ammunisjon til det arabiske landet. Begrunnelsen fra UD den gang var at man fryktet at norsk ammunisjon kunne bli anvendt med fare for brudd på humanitærretten i Jemen. Halvannet år etter, er situasjonen i Jemen forverret.

Samtidig eksporterer Norge igjen ammunisjon til Emiratene. Tall fra SSB viser at Norge har eksportert militært materiell og ammunisjon for over 44 millioner til gulfstaten. Selskapet som eksporterer ammunisjonen er attpåtil 50 prosent eid av den norske stat.

Det er svært få gode grunner til at Norge skal eksportere våpen og ammunisjon til land som beskyldes for krigsforbrytelser i Jemen.

Redd Barna, Røde Kors, og flere partier på Stortinget har allerede gått mot eksport av våpen og ammunisjon til Emiratene. Situasjonen i Jemen bør være blant sakene øverst på dagsorden til Ine Eriksen Søreide.



Norge kan ikke løse konflikten, men vi har et moralsk ansvar for at norskproduserte våpen, ammunisjon og militært materiell ikke brukes til krigsforbrytelser. Norge nekter allerede våpeneksport til Saudi-Arabia, nå bør Emiratene stå for tur.