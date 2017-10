Store økonomiske satsinger har til gode å hindre segregeringen i Oslo

SV vil verken anerkjenne at segregeringen er et problem, eller komme med noen reelle løsninger for å hindre nettopp denne utviklingen.

20. oktober kom SVs Sunniva Holmås Eidsvoll med lovnader om gull og grønne skoger, uten å nevne at segregeringen som blir verre i vår hovedstad, faktisk er problematisk.

Områdeløft, gratis aktivitetsskole og barnehageplasser hjelper lite når antallet innvandrere øker drastisk i en rekke bydeler. Dette setter til rette for store utfordringer og man ser enda større forskjeller mellom Oslo øst og Oslo vest.

Tiltakene som Eidsvoll kommer med havner på en lang liste tiltak som er blitt utført på østkanten de siste tiårene. Norges største økonomiske satsing på et byløft i nyere tid, Groruddalssatsingen, har blitt fornyet med 10 nye år.

I tillegg til dette skal enda flere aktivitetsskoler på østkanten bli gratis, et tiltak som ikke vektlegger om man er fattig eller rik, men heller barnas postnummer.

Selv disse tiltakene og særrettighetene viser seg å ikke være nok. Utviklingen går mot segregering og man ser en tendens til demografiske endringer. Bydeler som Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud, vil ha en innvandrerbefolkning på opp mot 80-90 prosent innen de neste 20-30 årene, om utviklingen er vedvarende.

Fremskrittspartiet har advart mot utviklingen i flere tiår og har påpekt hovedårsaken til at situasjonen blir verre. En liberal innvandringspolitikk har ført til en enda mer delt by.

Derfor vil Fremskrittspartiet at Norge skal få Europas mest bærekraftige asylpolitikk, slik at vi kan stanse segregeringen som foregår i norske storbyer.