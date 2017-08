«Stranger things» får tredje sesong

(Dagbladet): Grøsser-serien «Stranger things» ble en stor suksess for Netflix i fjor, og det ble raskt bekreftet at serien får en andre sesong.

Nå bekrefter serieskaperne Matt og Ross Duffer overfor Vulture, allerede før sesong to har startet, at det også blir en tredje sesong. Brødrene ser også muligheter for en fjerde.

- Vi tenker at det vil bli en fire sesongs-greie, sier Ross Duffer til Vulture.

Duffer-brødrene sier de fortsatt utvikler historien, siden det å gjentatte ganger sende barnestjernene sine til det skumle parallelle universet «The Upside Down», ikke nødvendigvis er veien å gå.

- Jeg vet ikke om vi kan forsvare at noe fælt skjer med dem en gang i året, sier Matt Duffer.

Nominert til 18 Emmy

31. oktober, passende nok på selveste halloween, slipper Netflix første episode av sesong to. Første sesong fikk stor oppmerksomhet for sin åttitallsdyrkende blanding av nostalgi, science fiction og oppvekstskildring.

Serien har blant annet mottatt Screen Actors Guild Award for fremragende fremførelse i en dramaserie, og ble nominert til 18 Emmy-priser i år.

Handlingen i første sesong kretset rundt jakten på den forsvunne gutten Will Byers (Noah Schnapp), som forsvant til et slags parallelt univers vennegjengen hans kaller «The Upside Down». I slutten av sesongen klarte vennegjengen, med god hjelp fra flere, å hente Will tilbake til vår verden.

I siste episode fikk vi likevel inntrykk av at ting ikke var helt som de burde for Will.

Serieskaperne bekreftet allerede i fjor høst at Schnapps karakter oppgraderes fra birolle til hovedrolle. Dermed ble det også tydelig at Wills problematiske tilstand vil spille en betydelig rolle i neste sesong.

Eleven er tilbake

I traileren til sesong to ble det klart at det også blir gjensyn med resten av guttegjengen, Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) og Mike (Finn Wolfhard).

Den mystiske, korthårede jenta med superkrefter, Eleven (Millie Bobby Brown), er også tilbake.

Eleven forsvant på slutten av første sesong. Samtidig som Will kom tilbake fra «The Upside Down», havnet Eleven i det nifse parallelle universet. Traileren avslører at hun fremdeles er der.