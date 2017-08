Sundfør må utsette albumet bare fire dager før utgivelsen

- Som følge av uforutsette utfordringer i produksjonen av Susanne Sundførs nye album «Music for People in Trouble» har slippet dessverre blitt noe utsatt, heter det i en pressemelding fra Sundførs PR-byrå Little Big Sister.

8. september er ny utgivelsesdato for albumet som skulle vært ute førstkommende fredag.

Det er problemer med selve produksjonen av de fysiske produktene – CD og vinyl – som er årsak til utsettelsen. De blir rett og slett ikke ferdige til oppsatt releasedato.

Turnéen som planlagt

- Dessverre innebærer det at fans må vente litt lengre på albumet, og det er selvsagt noe vi og Susanne synes er trist. Vi vet at det er mange der ute som har gledet seg til dette, men håper på tålmodighet i to uker til, sier Charlotte Öqvist i Little Big Sister.

Hun understreker at dette ikke vil få noen konsekvenser for den kommende Norgesturnéen som starter 25. september.

I et ferskt intervju med Clash sier Sundfør at «Music for People in Trouble» er et album om å finne styrke gjennom å konfrontere dine indre demoner.

Hun har tidligere fortalt om nedturen etter «Ten Love Songs», da hun gikk inn i en depresjon etter å ha opplevd et nervøst sammenbrudd.

Gjennomgikk en transformasjon

Til musikkmagasinet The Line of Best Fit sier hun at denne smellen I sin tur utløste en kreativ periode som resulterte i et nytt album.

- Det er rart at i utmattelsen fant jeg plutselig ny inspirasjon. Ingenting annet i livet engasjerte meg bortsett fra å skrive sanger. Siden det var det eneste jeg ville gjøre, var det enkelt å fokusere på dette.

Her kaller hun prosessen hun gikk gjennom en transformasjon.

- For meg handler dette albumet mer om å finne essensen av livet, om utfordringene menneskeheten står overfor og hvordan man skal beholde roen og forstanden gjennom disse stormene. Jeg tror folk bryr seg mer om det enn om meg og mine drama, sier hun i intervjuet.