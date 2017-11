Susanne Furøy Wergeland har blitt mamma

(Dagbladet): TV-profilen Susanne Furøy Wergeland (32) har blitt mamma for første gang. Det var VG som først meldte om saken.

I en tekstmelding til Dagbladet bekrefter hun nyheten.

- Barnet er veldig snilt med oss foreløpig og sover for det meste. Mor er litt sjokket over hvor tøft det var å føde, og overrasket over hvor bra jeg har det allerede i dag. Alt gikk ganske normalt for seg og vi har det fint alle tre, skriver hun.

Wergeland er gift med Atle Jørstad, som er nyhetssjef for VG Rampelys.

Den lille jenta ble født fem dager før termin, og har fått navnet Eli.

Avslørte nyheten i juni

Susanne Wergeland avslørte at hun ventet barn i juni, da Dagbladet møtte henne på TVNorges høstlansering.

- Jeg skal få ei lita jente 5. november, sa hun til Dagbladet.

Wergeland - som jobber i TVNorges sportsredaksjon - la til at den forestående familieforøkelsen ikke nødvendigvis innebærer at hun går glipp av vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea neste år.

- Vi får se. Da er babyen tre måneder gammel, så det kan hende at hun får oppleve sine første OL-sendinger da.

- Det å reise til Pyeongchang er uaktuelt, men vi skal jo ha masse sendinger hjemmefra også.

Sportsjournalisten og programlederen fortalte videre at det er «ekstremt stort» å skulle bli mamma for første gang.

- Det er min største oppgave så langt i livet. Vi skal absolutt forberede oss godt. Jeg er en sånn «planlegger»! Og det kommer fram til det ekstreme nå.

Vurderte prøverørsbefruktning

Hun sa også at hun og ektemannen har ventet veldig på å bli gravide sammen.

- Nå som jeg er blitt gravid, har det vært veldig uproblematisk. Jeg har ikke spydd en eneste gang, og jeg har hatt det utrolig fint. Veldig lite plager, men veien fram hit har jo vært litt opp og ned, sa Wergeland.

32-åringen røper at hun og ektemannen vurderte prøverørsbefruktning da de fikk vite at de hadde blitt gravide på egenhånd.

- Da vi fant ut at vi var gravide, sto vi egentlig i kø på prøverør, og var ekstremt glade for at vi slapp det og at det gikk av seg selv. Vi har prøvd en god stund, og var veldig, veldig glade da det skjedde.

Wergeland bekreftet at de var et par overfor Se og Hør i februar 2013, og duoen forlovet seg to år senere.

Paret giftet seg i oktober 2015, i Hemsedal kirke. Wergeland sto brud i en spesialdesignet kjole, som hun selv hadde designet i samarbeid med venninne og designer Tuva Listau.