Svada om purpose

I Dagbladet 13. oktober skriver Arve Hjelseth intenst om «Arbeidslivets hysteriske svadaprosesser». Kort oppsummert prater han om «det moderne arbeidslivets svadaretorikk og tomme preik om visjoner og kjerneverdier.» Og han undrer seg oppriktig over hvorfor veletablerte selskaper kan bruke penger på å jobbe med strategi og å finne purpose.

Hjelseth opplever visjon, strategi, purpose og verdier som innholdsløst. Men betyr det at det er det? Eller er det bare fordi han ikke forstår verdien av det, at det ikke gir mening for ham?

Vi forstår at forfatteren er opptatt av fotball. Slik veldig mange er. Likevel finnes det, utrolig nok for den som er hardbarket fotball-fan, noen som ikke forstår fotballens vesen. Og da gir ikke ord og uttrykk hentet fra fotballens univers mening.

Slik er det med ethvert fagunivers. Forskere kan for eksempel innenfor sitt institutt briljere med ord, uttrykk og fenomener som for dem i høyeste grad har verdi og betydning. Samtidig som utenforstående ikke forstår et pip.

Men er det da svada? Betyr det at man ikke forstår noe, at det er innholdsløst? Selvsagt og heldigvis er det ikke slik. Det ville vært en trist verden å leve i hvis det kun var den kunnskap som var allment forstått som er akseptabel.

Verken visjon, strategi, purpose eller verdier er tomprat for den som er engasjert i næringslivet og opptatt av å skape en fremtid. Selvsagt gitt at det jobbes med på en riktig måte, men det er et annet tema.

Det er fascinerende hvor mye motstand vi mennesker klarer å mobilisere mot det vi opplever som nytt og annerledes. Det ligger intuitivt i oss og skjer på refleks hvis vi ikke er klar over fenomenet. Det er til og med et eget ord for det – homeostasis. Homeostasis er også et eksempel på et fenomen som ikke gir mening før man har lært seg hva det betyr, men det er likevel ikke svada.

Når det gjelder organisasjonsutvikling så er verken det å jobbe med kultur (som verdier er en del av) eller visjon noe nytt. Men, fordi verden er i endring er det viktigere enn før å ha et bedre grep om dette. Jordkloden vår trenger mer bærekraftig næringsliv, noe som gjør at arbeidstagere stiller større krav til sine arbeidsgivere og ledelse ikke kan skje på samme vis som før.

At det stilles spørsmål til hva bedriftene bidrar med i samfunnet, ut over det å tjene penger, er noe vi skal være glade for fordi det flytter fokus bort fra kapitalismens kvartalsmessige mål og over på det å være en positiv bidragsyter til folk og samfunn.

At moderne ledere nå går ut offentlig og deler bedriftens mål og visjoner, er bra. Det er et tegn på at vi er forbi den tiden der det var ’ledelsen’ versus ’arbeiderne’. At strategien i tillegg er utviklet gjennom involverende prosesser er enda bedre.

I gode bedrifter i dag bør man utnytte det kollektive intellektet, summen av ideer og refleksjoner av de som jobber der, uavhengig av rolle eller nivå. For å få til dette må folk involveres på kryss og tvers, og det er nettopp et poeng at man gjennom felles innsats klarer å finne løsninger som er gode for alle.

Riktignok krever dette godt fasiliterte samlinger, men bi-virkningen er blant annet forankring og eierskap til resultatet.

Og hvis du selv skulle valgt – hvor ville du vært ansatt? Et sted der du opplever mening med det du gjør, og inviteres inn i pågående prosesser slik at du kan bidra med dine meninger og innspill, et sted som praktiserer involverende ledelse og der man anstrenger seg for å følge med i timen både som arbeidsgiver og overfor kundene? Eller vil du helst være et sted der alt er ’slik som før’?

PS: Vi er helt enige i at den hektiske purpose-videoen fra Brainwells i fjor, som var skamklippet og godt drysset med engelske ord og uttrykk, var til å le av. Vi måtte le selv også, vi. Men innholdet står vi inne for, fordi vi vet hva som ligger bak både ord og uttrykk, samt mellom linjene. Og purpose er heller ikke svada for dagens ledere som vet hva som gjelder fremover.