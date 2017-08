«The Big Bang Theory»-skuespillerne tjener millioner - per episode. Disse tjener mest i Hollywood

Tv-underholdning er god butikk for profilerte skuespillere, ikke minst nå som HBO, Netflix og Amazon driver fram stadig nye prosjekter.

Variety har skaffet en oversikt over skuespillerne som håver inn mest, og øverst på drama-lista lista troner Rober De Niro.

Akseptabel lønn

Han tjener anslagsvis 775.000 dollar per episode for en kommende og foreløpig ikke navngitt serie i regi av Amazon i regi av David O. Russell.

Det vil si nærmere 6,5 millioner norske kroner.

«Game of Thrones»-skuespillerne Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington og Lena Headey skal, ifølge Variety, få 500.000 dollar for hver episode de spiller inn - altså rundt fire millioner kroner fra HBO.

«House of Cards»-Underwood

Den samme summen per episode skal Paramount betale Kevin Costner for «Yellowstone».

At «House of Cards» er polulært, ikke minst i Norge, gir også utslag på lønna.

Kevin Spacey mottar også rundt regnet 500.000 dollar for hver «House of Cards»-episode fra produsenten Netflix for rollen som Francis Underwood.

Morsomt - og lønnsomt

Den amerikanske komiserien «The Big Bang Theory» er også lønnsomt for de profilerte stjernene.

Produsent CBS betaler skuespillerne rundhåndet for hver episode de er med:

Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar og Jim Parsons skal alle få 900.000 dollar hver per episode, igjen ifølge Variety. Omregnet i norske krone blir det svimlende 7,5 millioner.

Gullkantede show

Også programlederne i populære show- og nyhetsprogrammer håver også inn penger. Ellen DeGeneres får, ifølge Variety, 50 millioner dollar i året av tv-produsenten «Syndicated» for å lede «The Ellen DeGeneres Show», som tilsvarer nesten fire hundre millioner norske kroner.

Judith Sheindlin får 47 millioner dollar for programserien «Judge Judy» fra samme selskap.

Både Matt Lauer i «Today» på NBC og Katy Perry, som er å se på ABC i «American Idol» tjener 25 millioner dollar i året.