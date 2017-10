Tidligere «Stjernekamp»-vinnere: Slik er dommen over årets finalister

(Dagbladet): I kveld blir det avgjort hvem som blir vinneren av talentprogrammet «Stjernekamp» 2017.

Det ligger an til å bli en jevn kamp, skal vi tro både tidligere vinnere og bettingselskaper – men det virker som om Adam Douglas er favoritt.

Adam leder på oddsen

På odden ligger Adam Douglas fra hårfint foran til et mer behagelig forsprang på Didrik Solli-Tangen.

Men odden har tatt feil før, og de tidligere «Stjernekamp» tør eller ønsker ikke å gå ut med en vinner – og sine favoritter holder de for seg selv.

Rita Eriksen var den første «Stjernekamp»-vinneren på NRK. I 2012 slo hun Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars på målstreken.

– Adam er utrolig bra

– Det har vært utrolig spennende å følge årets deltakere, og kvaliteten har vært stor. Det har også overraskelsene og de nye bekjentskapene vært, sier Eriksen og legger til:

– Jeg vil spesielt trekke fram Adam Douglas, han er utrolig bra og allsidig.

Hun vil ikke ut med hvem som er hennes favoritt, men forteller at hun gjør seg sine tanker uten å flagge en favoritt. Men at Adam Douglas, som har kommet fra «ingenting», har tydeligvis imponert henne.

– Den beste vinner

– Det virker jo som om Adam er folkets soleklare favoritt. Men det jeg er sikker på, er at det blir en mannlig vinner. Ingen skal utropes på forhånd, for dette er ferskvare: det handler om den som gjør det best på lørdag. Og det blir den som vinner. Begge må overbevise seerne, sier Eriksen.

Hun beskriver Didrik Solli-Tangen som en jovial og trivelig operasanger av rang, men som også fikser andre sjangere.

Eriksen omtaler Adam Douglas som en folkelig og jordnær fyr med stort sangtalent – og som gir et godt og likandes inntrykk – og en stor overraskelse med allsidighet og autoritet.

Jobber selv og må se i reprise

– Jeg følger med, må får sjelden sett «Stjernekamp» direkte. Som regel er jeg selv på jobb lørdag kveld, men jeg ser sendingene på nett og får med meg hva avisene skriver om hver enkelt, sier Eriksen.

I 2013 møttes Silya Nymoen og Agnete Johnsen i finalen, og Silya vant.

Året etter gikk Nora Foss Al-Jabri av med seieren foran Reidun Sæther. Den fjerde «Stjernekamp»-vinneren i historien var også en kvinne. I finalen høsten 2015 gikk Maria Haukaas Mittet av med seieren foran Trine Rein.

En spennende reise

– «Stjernekamp» er en utrolig bra serie. Årets deltakere har vært utrolig flinke, og jeg synes det har vært veldig jevnt med gode prestasjoner. Artistene er veldig dedikerte, sier Haukaas Mittet.

Hun beskriver programserien som en reise der artistene utvikler seg.

– Man utvikler seg. Det er et veldig press man blir utsatt for og som man legger på seg, men det gir resultater. Jeg har ingen favoritt. Uansett hvem som går til topps, blir det en verdig vinner. Begge to har utvist stor sjangerforståelse.

Endelig: to menn i finalen

Hun beskriver Didrik som en morsom kjernekar som har klart å løsrive seg fra det klassiske uttrykket og viser at han behersker andre sangteknikker. Adam omtaler hun som et sangtalent av rang.

– Det er morsomt at det for første gang er to menn i finalen. De fire første årene var det bare kvinner i finalen, sier hun.

Finalen lørdag får hun ikke med seg, for da står hun på scenen i Sortland med forestillingen «Jåla fra Lakselvnes».

– En lang reise

Det femte «Stjernekamp»-året ble kvinnedominansen brutt, og for første gang møttes en mann og en kvinne i finalen, og Knut Anders Sørum stakk av med seieren foran Nicoline Berg Kaasin.

Hans karriere startet 12 år tidligere, da han som fersk artist vant den norske Melodi Grand Prix-finalen.

– Det har vært en lang reise. Å vinne i fjor var en vitamininnsprøytning. Jeg har aldri hatt så mye å gjøre, sier Sørum, som skal være med i dommerpanelet, slik fjorårets vinner alltid er.

Skal være dommer og nøytral

«Stjernekamp» er et bra konsept, en talentkonkurranse som er mer enn det, en gjeng håndplukket dyktige folk som utfordrer hverandre. Siden jeg skal være dommer, kan jeg ikke flagge noen favoritt, sier han.

Han omtaler begge finalistene som venner og gode kolleger.

– Jeg kjenner begge. Adam har jeg også reist med på turné. Han er den beste soulsangeren på denne siden av Atlanteren – han blåser meg av banen med stemmen. Didrik og den klassiske greia er nesten ikke til å fatte.

– Når han synger opera, kan ikke jeg som «vanlig artist» skjønne hva som skjer, sier han.

– Men som dommer kan jeg ikke uttale meg om et favorittstempel. Jeg gleder meg til å være tilbake, det blir en utrolig spennende finale, sier Sørum.

På bryllupsreise

Silya Nymoen skal ikke se årets Stjernekamp-finale, men det er ikke fordi hun ikke er opptatt av den. Hun har en meget god grunn til å være en smule avlogget.

– Jeg skal til Amsterdam på bryllupsreise. Jeg giftet meg for to uker siden, med Espen Leite, sier hun.

Heller ikke hun vil flagge en vinner, og forteller at hun gjerne også skulle hatt Ida Maria i finalen. Silya mener likevel at de to beste kom til finalen.

Adam ut til folket

– Både Didrik og Adam har vunnet og begge fortjener å vinne – to helt fantastiske artister. Det er jo en historisk finale, for første gang er det to menn som kjemper mot hverandre, sier hun.

Hun er veldig glad på Adam Douglas' vegne.

– Alle vet hvem Didrik er, men Adam var for de fleste ukjent. Derfor er det så fortjent at han er kommer opp og ut til folket. Men altså: jeg heier på begge to, sier hun.

Følger «Stjernekamp» fra USA

Nora Foss Al-Jabri var i 2014 den tredje finalisten, og hun møtte den gang Reidun Sæther i finalen. I høst startet hun på Berklee College of Music i Boston.

– Det er i utgangspunktet et fireårig utdannelse, sier hun.

– Men jeg tar ett år nå, så får jeg se etter hvert. Det er ganske dyrt å studere her, sier Al-Jabri på telefon fra nordøstkysten av USA.

Er «nabopatriot»

Selv om hun oppholder seg på andre siden av Atlanteren, følger hun nøye med det som skjer i «Stjernekamp». Hun forteller at den feministiske delen av henne har hele tida heiet på Ida Maria.

– Jeg trodde det ville bli en finale mellom Ida Maria og Adam, men det er kult at det endelig er to menn i finalen. Begge er verdige finalister, sier hun.

Hun tør ikke spå noen vinner, men siden Nora kommer fra samme fylke som Adam nå bor i, Oppland, tillater hun seg å være «nabopatriot».

– Adam er ubeskrivelig kul. Han fortjener all den oppmerksomheten han har fått, sier Nora Foss Al-Jabri.