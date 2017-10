(Dagbladet): Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll (26) og Alan Walker (20) har flere ting til felles.

Begge er popartister og DJer, begge kommer fra Fana i Bergen - og begge kan notere seg et solid inntektsløft i 2016.

Gørvell-Dahll mer enn seksdoblet inntekten, og gikk fra 1,3 millioner i inntekt i 2015 til 8,1 millioner i fjor.

Walker står notert med 38 kroner i inntekt i 2015, og har dermed gjort et betraktelig større inntektshopp enn «storebror» Kygo: 2,8 millioner i inntekt i 2016 tilsvarer en 73 684-dobling (!) av inntekten fra året før.

Kleskolleksjon

Bankkonto-boomen hos musikerne kan med største sannsynlighet tilskrives stor internasjonal oppmerksomhet rundt dem begge.

Kygo slapp i 2016 debutalbumet «Cloud Nine», som inneholdt gjesteopptredener fra stjerner som John Legend, Angus & Julia Stone og Labrinth.

I fjor var også året 26-åringen slapp sin egen kolleksjon med klær og lydprodukter, som solgte for 31 millioner kroner på fire måneder, ifølge Dagens Næringsliv.

Artistens selskap, Kygo AS, endte på 41 650 000 i årsresultat i 2016. Det tilsvarer godt over en firedobling av årsresultatet fra 2015.

Alan Walker slo gjennom med et brak med singelen «Faded» i 2015.

Låta har i skrivende stund strømmet hele 732 millioner ganger på Spotify, noe som trolig har bidratt til inntektshopp for 20-åringen. I desember i fjor meldte strømmetjenesten at «Faded» var låta nordmenn hadde hørt aller mest på i 2016.

Samme låt sikret Walker førsteplassen på tyske hitlister i februar i fjor, noe som er en bragd kun tre nordmenn har klart før ham: Wenche Myhre, A-ha og Marit Larsen.

20-åringen er imidlertid ikke noen «onkel Skrue» og beholder alle pengene for seg selv. I vår ga han over 250 000 kroner til Barnekreftforeningen.

Saken fortsetter under tabellen.

Navn Tittel Inntekt Skatt Formue Tom Stræte Lagergren Matoma 681 794 224 104 695 237 Kyrre Gørvell-Dahl Kygo 8 132 106 2 968 946 23 723 320 Vincent Dery Nico & Vinz 1 512 352 572 439 7 889 484 Nicolay Sereba Nico & Vinz 1 456 033 574 748 8 833 790 Magnus August Høiberg Cashmere Cat 98 0 1 135 523 Kjell-Erik Gunnarsen Styreleder og innehaver i flere av selskapene til sønnene, Marcus & Martinus 2 205 725 698 311 1 802 901 Aurora Aksnes Aurora 298 105 96 661 46 675 Peder Losnegård Lido 8 0 3 578 Alan Walker Artist og DJ 2 754 985 1 231 777 2 300 106 Øyvind Staveland Vamp 1 362 472 667 214 29 029 726 Susanne Sundfør Artist 85 488 21 177 76 554 Øyvind Sauvik Vinni 546 650 207 935 9 728 Siri Nilsen Artist 445 821 156 640 698 916 Jonas Alaska Artist 345 806 122 060 0 Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid Karpe Diem 1 595 246 684 197 0 Chirag Rashmikant Patel Karpe Diem 1 669 859 753 440 3 468 604 Gabrielle Leithaug Gabrielle 1 449 483 648 443 0 Astrid S Artist 298 255 89 493 584 144 Julie Bergan Artist 469 059 162 320 97 170 Sissel Kyrkjebø Artist 2 617 306 778 482 0 Didrik Solli-Tangen Artist 811 541 302 316 0 Kristoffer Cezinando Karlsen Cezinando 347 624 117 256 188 025 Stig Haugen Unge Ferrari 80 804 19 420 0 Maria Arredondo Artist 507 072 165 697 0 Leif Ove Andsnes Pianist 7 486 254 3 040 666 18 548 755 Bjarne Brøndbo D.D.E. 2 238 204 1 068 488 0 Dagny Norvoll Sandvik Dagny 1 276 709 257 399 945 785 Hans-Peter Lindstrøm Lindstrøm 395 351 135 579 2 939 027 Sidsel Endresen Jazzvokalist 360 420 125 289 2 529 622 Thomas Dybdahl Artist 902 004 299 476 267 791 Bjørn Eidsvåg Artist 4 935 704 1 969 874 968 284 Magne Furuholmen A-ha 6 936 994 2 346 370 1 691 457 Øystein Greni BigBang 555 369 211 025 2 308 661 Morten Harket A-ha 13 065 201 4 474 706 12 653 337 Hans-Erik Dyvik Husby Artist 529 941 180 037 0 Sivert Høyem Artist 1 384 085 530 155 0 Morten Abel Artist 3 084 085 1 533 833 19 994 571 Finn Kalvik Artist 456 967 144 548 0 Herborg Kråkevik Artist 759 850 276 032 1 800 219 Henning Kvitnes Artist 2 343 566 739 370 6 718 154 Lars Lillo-Stenberg DeLillos 1 528 748 714 157 4 679 544 Espen Lind Artist og låtskriver 3 169 127 1 009 861 11 199 378 Maria Mena Artist 439 897 172 568 2 911 964 Silje Nergaard Artist 558 565 200 860 0 Kurt Nilsen Artist 5 588 521 2 151 046 798 154 Anne Nørdsti Artist 257 136 79 461 2 501 830 Jan Ove Ottesen Artist 958 717 316 954 0 Lene Marlin Artist 468 415 356 271 22 749 489 Marion Ravn Artist 354 218 126 925 0 Stein Torleif Bjella Artist 340 346 119 665 0 Philip Boardman Admiral P 1 917 916 738 664 0 Aslag Haugen Hellbillies 1 785 184 730 673 3 454 848 Tshawe Baqwa Madcon 2 376 398 836 674 0 Yosef Woldemariam Madcon 1 852 165 695 979 0 Jarle Bernhoft Artist 1 432 944 452 696 285 524 Lars Vaular Artist 834 146 353 167 0 Lars Erik Blokkhus Plumbo 32 300 434 0 Øystein Sunde Artist 2 137 422 1 026 388 21 090 300 Jan Eggum Artist 972 758 460 649 0 Halvdan Sivertsen Artist 900 069 429 376 10 776 799 Sondre Lerche Artist 0 0 8 229 Tone Damli Artist 593 354 237 428 0 Torbjørn Brundtland Röyksopp 2 917 891 910 492 6 798 871 Svein Berge Röyksopp 2 731 233 850 068 7 391 733 William Kristoffersen Ole Ivars 1 123 669 429 896 2 939 240 Sigurd Wongraven Satyricon 1 285 057 424 185 1 127 944 Jonas Fjeld Artist 918 506 304 808 5 183 612 Magnus Grønneberg CC Cowboys 488 720 173 382 1 515 425 Anne Grete Preus Artist 308 678 128 219 4 220 317 Marit Larsen Artist 416 468 146 123 234 102 Fredrik Auke Freddy Kalas 2 243 367 1 029 549 1 031 266 Simen Auke Broiler 775 097 316 680 0 Andreas Haukeland Tix 3 426 388 1 628 630 1 246 533 Ingrid Helene Håvik Highasakite 903 146 339 511 27 087 Kari Bremnes Artist 1 625 966 556 571 7 784 032

Øker med 2,5 mill

DJ-gutta er ikke de eneste nordmennene som tjener på suksess i utlandet. Også flere norske skuespillere kan si seg fornøyde med utviklinga fra 2015 til 2016.

Blant dem er Aksel Hennie (42), som gikk fra 4,6 millioner i inntekt i 2015, til 7,1 millioner i fjor.

Hennie var i 2015 å se i storfilmen «The Martian» med Matt Damon. I fjor ble den norske TV-serien «Nobel» skuespillerens største prosjekt.

Til neste år har nok en internasjonal film med Hennie på rollelista premiere: «Cloverfield Movie» har ifølge Filmweb premiere 2. februar til neste år.

Kristofer Hivju (39) har markert seg internasjonalt i rollen som Tormund Giantsbane i HBO-suksessen «Game of Thrones». Det kan være at HBO har gitt nordmannen et lite lønnsløft: 39-åringens inntekt har i hvert fall økt med nærmere 360 000 kroner fra 2015 til 2016.

Lisa Loven Kongsli (38) opplever også økende oppmerksomhet i utlandet, og er i år å se i både «Wonder Woman» og «Justice League». Skuespilleren står notert med 221 743 kroner i inntekt i 2015, og økte dermed inntekten betraktelig i fjor, der hun endte på nesten 1,2 millioner i inntekt, og en formue nær millionen.

Navn Tittel Inntekt Skatt Formue Ingrid Bolsø Berdal Skuespiller 516 650 0 625 640 Aksel Hennie Skuespiller 7 189 950 2 891 234 0 Lisa Loven Kongsli Skuespiller 1 181 775 484 059 952 524 Mads Sjøgård Pettersen Skuespiller 62 618 27 413 2 686 530 Tobias Santelmann Skuespiller 1 140 411 306 217 0 Anders Danielsen Lie Skuespiller 458 461 120 995 1 315 838 Jakob Oftebro Skuespiller 1 245 174 536 389 0 Kristofer Hivju Skuespiller 3 309 767 896 617 0