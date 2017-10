Torsdag kommer Tom Cruise til Preikestolen

(Dagbladet): Det blir satt opp fem letthus og to toaletter på Preikestolen når den nye «Mission Impossible»-filmen skal spilles inn.

I tillegg har Forsand kommune gitt tillatelse til 30 helikopterlandinger daglig når det rigges opp og ned i forbindelse med innspillingen. På innspillingsdagene har Hollywood-teamet fått tillatelse til 50 helikopterlandinger om dagen, skriver Stavanger Aftenblad.

Helikopteret får ikke lande på selve platået, landinger må gjøres direkte på fast fjell.

«Dette for å unngå slitasje på vegetasjon på grunn av de mange landingene.», heter det i vedtaket fra kommunen.

Produsentene har også fått lov til å sette opp tolv klatrehåndtak i brattveggen på sørsiden av Preikestolen. I tillegg kan de bore hull til seks festebolter, nede i en naturlig fjellsprekk oppe på platået.

De fem letthusene skal brukes til å huse skuespillere og til kostymeskift. I tillegg settes det opp to toaletter. Det fremgår av søknaden at de sju brakkene er ferdige moduler som kan settes ned uten grunnarbeid.

Scenene på Preikestolen skulle egentlig spilles inn i september, men da Tom Cruise skadde foten i London, ble opptaket utsatt. Det populære turistmålet blir dermed helt stengt fra 7. til 9. november.

Avisen skriver at selve platået vil være stengt for turister i dagene det rigges opp og ned, men det er mulig å komme opp på hylla bak.

Brakk ankel

I august ble det klart at innspillingen av «Mission: Impossible 6» måtte utsettes på ubestemt tid på grunn av at hovedrolleinnehaver Tom Cruise skadet beinet under et stunt.

Han ble skadd i beinet da han skulle hoppe mellom to bygninger under innspilling av en scene i London. Han smalt inn i husveggen og brakk en ankel.

Se video fra ulykken i videoen øverst i saken.

Også en norsk skuespiller skal være representert i filmen. Kristoffer Joner sa til Dagbladet i august at det blir litt rart å stå ansikt til ansik med barndomshelten.

- Jeg har jo vokst opp med å se på Tom Cruise og gjengen. Som den filmnerden jeg er, var det spennende for en liten Storhaug-gutt som meg, å få være med på det, sa Joner til Dagbladet.

(NTB/Dagbladet)