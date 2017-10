TV 2 skal kutte millioner. Samtidig øker ledernes inntekter

(Dagbladet): Mediebransjen har vært i krise i flere år, og en rekke medier har vært gjennom omfattende kuttprosesser. I mai 2016 ble det kjent at TV 2 skal kutte 350 millioner innen 2020.

Samme høst kom det fram at kanalen skulle kutte 113 årsverk - i tillegg til de 64 medarbeiderne som allerede hadde takket ja til sluttpakker. Som følge av omlegginga er det flere programmer som har forsvunnet fra skjermen, og flere ansatte har blitt sagt opp.

Samtidig vokser inntektene til kanalens ledere. Det viser skattelistene for 2016, som ble offentliggjort i dag.

690 000 kroner mer

Størst er spranget hos administrerende direktør og sjefredaktør Olav Terjeson Sandnes (45), som økte inntektene med over 690 000 kroner fra 2015 til 2016, og landet på 4,4 millioner i inntekt i fjor.

Også konstituert økonomidirektør Roald Stamnesfet kan notere seg et inntektsløft, og gikk fra 1,4 millioner i 2015 til 1,6 millioner i fjor.

Det samme gjelder Kjetil Nilsen, som er betal-TV- og teknologidirektør i TV 2. Fra 2015 til 2016 økte han inntekten med 170 479 kroner, fra 1,9 til drøye 2 millioner.

Tidligere nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther, som satt i ledergruppa fram til han sluttet i TV 2 i august, økte inntektene med over 260 000 fra 2015 til 2016. I fjor står Årsæther notert med 2,6 millioner i inntekt.

Salgs- og markedsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll er den eneste i ledergruppa som har en nedadgående inntektskurve. Mens han i 2015 står oppført med drøye 3 millioner, endte han i fjor på 2,5 millioner.

I snitt har inntektene hos disse fem økt med 150 000 kroner fra 2015 til 2016.

Navn Tittel Inntekt 2015 Inntekt 2016 Skatt Formue Olav T. Sandnes Konsernsjef og sjefredaktør i TV 2 3 667 062 4 357 348 1 837 307 0 Jan Ove Årsæther Nyhets- og sportsredaktør i TV 2 fram til august 2017 2 307 631 2 567 949 1 119 814 0 Bjørn Gunnar Rosvoll Salgs- og markedsdirektør i TV 2 3 054 946 2 467 910 1 090 629 0 Roald Stamnesfet Konstituert økonomidirektør i TV 2 1 350 976 1 565 088 671 900 2 468 115 Kjetil Nilsen Betal-TV- og teknologi-direktør i TV 2 1 899 097 2 069 576 930 268 0

- Umusikalsk

Leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, er sterkt kritisk til at TV 2-lederne fikk økte inntekter i en periode der organisasjonen er i en kuttprosess.

- NJ beklager at lederne ikke klarer å begrense seg i lønnsøkninga. Vi møter politikerne for å snakke om den helt reelle krisen i mediebransjen, og vet at det er tøft for journalistene. Det er åpenbart noen som stikker av med de få pengene som er der. Lederne må vise moderasjon på lønninger, sier Frantzen.

NJ-lederen understreker at journalistlaget er for at ledere skal ha riktig betalt, men mener det sender et dårlig signal at ledernes inntekter øker i en tid der journalister mister kolleger og løper fortere på jobb.

- Å stå som leder i en omfattende kuttprosess kan være en stor belastning. Bør ikke ledere kompenseres for dette?

- Det er umusikalsk å kompensere seg selv såpass mye for å måtte ta tøffe valg, når det er noen andre som bærer konsekvensen av det. Det er journalistene som må gå og som blir igjen, som får en tøffere arbeidshverdag, sier Frantzen.

- Vi forstår at det er krevende å være ledere, men mener de bør se at dette ikke er tiden for å gi seg selv store lønnsøkninger. Det viser at det er penger i mediehusene. Det regner vi med at vi også ser når det blir lønnsoppgjør til våren, sier hun.

Henrikke Helland, klubbleder i redaksjonsklubben i TV 2, ønsker ikke å kommentere saken, men forteller at man under TV 2s lønnsforhandlinger i 2016, ble enige om at det ikke skulle være noen lønnsøkning for ledere eller medarbeidere fra 2016 og til 2017.

- Får penger for å sparke folk

Samfunnsøkonom og forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning sier til Dagbladet at det på generelt grunnlag kan virke umusikalsk at ledelsen gir seg selv lønnspålegg når bedriften er i en prosess med å stramme inn.

- Samtidig er det en kjensgjerning at det i lederlønninger ligger et kompensasjonselement for å ta ubehagelige avgjørelser. De får penger for å sparke folk, det er en del av jobben deres. Det er ubehagelig, men det er selvfølgelig verre for dem det går ut over, sier Dale-Olsen.

Han sier en annen forklaring for økte lederlønninger kan være at bedriften er villig til å strekke seg lenger økonomisk for å beholde nøkkelpersoner i trøblete tider.

Problematisk

Steinar Holden er instituttleder ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han kjenner ikke bakgrunnen for inntektsøkningen til toppledelsen i TV 2, men sier at gjennomsnittlig lønnsøkning ligger rundt 2-3 prosent.

Holden mener det generelt er problematisk hvis det er høy lønnsvekst hos ledelsen i en bedrift som har økonomiske problemer.

- Det er problematisk blant annet fordi det blir vanskeligere å begrunne overfor de ansatte at det er behov for å stramme inn. For de aller fleste er det lettere å akseptere innstramminger hvis det omfatter alle, inkludert toppledelsen, og ikke bare de vanlige ansatte, sier Holden.

- Hvordan kan det påvirke de ansatte at ledernes inntekter øker, samtidig som det er trøblete tider i bedriften?

- Hvis ansatte oppfatter det som at ledelsen kommer bedre ut i en situasjon hvor det er store belastninger på de ansatte på grunn av dårlig økonomi, kan det svekke samarbeidsklimaet i organisasjonen. Det vil i så fall svekke organisasjonen.

- Like rammer for lønnsøkning

Olav T. Sandnes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, sier at lederne har like rammer for lønnsøkning som resten av TV 2-organisasjonen.

- Premisset for denne saken er feil. I nedbemanningssituasjonen i fjor, ble vi enige om et nulloppgjør. Det gjaldt både ledere og medarbeidere. Året før var ikke en nedbemanningssituasjon. Der ble det satt et lønnsoppgjør der rammen var drøye 2 prosent for både ledere og medarbeidere. Jeg kan ikke kommentere enkeltpersoners ligningstall, siden de ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare med lønn i TV 2, sier Sandnes.

- Når det gjelder min lønn i TV 2 var det en økning i 2016 som følge av en bonus fra 2015, som ble utbetalt i fjor. Jeg startet i 2015, og derfor fikk jeg i 2015 naturligvis ingen bonusutbetaling med utgangspunkt i 2014, forklarer han.

Han avviser at TV 2-ledelsen blir ekstra kompensert for å ta ubehagelige avgjørelser.

- I fjor hadde vi som sagt et nulloppgjør, der både ledere og medarbeidere ble holdt innenfor den samme moderate rammen, sier han.

Slik ser 2016-tallene ut for en rekke andre norske medieledere:

Navn Tittel Inntekt Skatt Formue Rolv Erik Ryssdal Adm. dir. Schibsted 10 084 192 4 482 914 12 648 580 Thor Gjermund Eriksen Kringkastingssjef i NRK 3 164 496 1 424 216 0 John Arne Markussen Sjefredaktør Dagbladet 2 316 383 1 025 177 0 Olav T. Sandnes Konsernsjef og sjefredaktør i TV 2 4 357 348 1 837 307 0 Gard Steiro Sjefredaktør i VG 2 778 928 1 257 510 0 Are Stokstad Konsernsjef i Amedia 4 541 422 2 098 942 0 Bjørgulv Braanen Sjefredaktør Klassekampen 558 105 194 785 770 497 Espen Egil Hansen Sjefredaktør Aftenposten 4 080 994 1 824 665 2 631 955 Lars Helle Sjefredaktør Stavanger Aftenblad 2 376 801 1 051 980 193 739 Trygve Hegnar Sjefredaktør Kapital og Finansavisen 1 662 091 5 994 710 650 656 218 Elin Floberghagen Generalsekretær Presseforbundet 1 087 882 436 925 1 348 116 Gunnar Stavrum Ansvarlig redaktør Nettavisen 2 428 027 1 094 459 0 Kirsti Husby Sjefredaktør Adresseavisa 1 219 315 526 796 0 Eivind Ljøstad Sjefredaktør Fædrelandsvennen 2 381 643 1 096 310 0 Helge Nitteberg Sjefredaktør Nordlys 994 618 401 995 0 Amund Djuve Sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv 3 278 190 1 494 257 0 Ulf André Andersen Sjefredaktør i Se og Hør 1 019 952 440 726 0 Dag Sørsdahl Adm. dir. Aller Media 3 394 017 1 592 025 0 Vebjørn Selbekk Sjefredaktør Dagen 772 173 328 442 0 Trygve Rønningen Kanaldirektør TV 2 4 155 563 1 895 211 0 Øyulf Hjertenes Sjefredaktør Bergens Tidende 2 051 703 918 150 0 Anna B. Jenssen Sjefredaktør Morgenbladet 842 092 342 454 0