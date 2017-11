TV-stjerna anklages for seksuelle overgrep: - Du tok tak i puppene mine uten å spørre

Skuespiller Jeremy Piven blir nå anklaget for seksuell trakassering. Det er skuespillerkollega og realitystjerne Ariane Bellamar som framsetter påstandene.

Det skjer i kjølvannet #metoo-kampanjen.

Hun retter kraftig kritikk mot Jeremy Pivens opptreden overfor henne under innspillingen av tv-serien «Entourage» for HBO, ifølge flere nettsteder som The Hollywood Reporter.

- Tok meg på puppene

Hun tvitrer bl.a: - Hei, Jeremy Piven, husker du at du presset meg inn i et hjørne i din campingvogn på «Entourage»-settet? Du tok tak i puppene mine uten å spørre.

Så fortsetter hun på Twitter:

- Jeremy Piven, ved to anledninger, grafset og befølte du meg kraftig på brystene og på rumpa. En gang i herskapshuset og en gang på settet, skriver hun også på Twitter.

- Vi tar dette veldig alvorlig

Piven jobber for tiden med tv-dramaet «Wisdom of the Crowd», der han har hovedrollen. Tv-selskapet CBS sier at de kjenner til beskyldningene og følger saken.

HBO, som står bak tv-dramaet der de påståtte overgrepene skal ha skjedd, sier i en uttalelse:

- Først nå hører vi Ariane Bellamars påstander om Jeremy Piven. Vår policy er klar: alle på HBO og i våre produksjoner er klar over at vi har nulltoleranse for seksuell trakassering. Alle som opplever et ubehagelig arbeidsmiljø har flere muligheter til å si ifra, og vi tar dette veldig alvorlig.

Nekter for påstandene

I en uttalelse som Piven sendte til The Hollywood Reporter tirsdag kveld, nekter han for Bellamars påstander.

- Jeg nekter og tar avstand fra de forferdelige påstandene mot meg. Dette har absolutt ikke skjedd, sier Jeremy Piven.

Han sier videre at han håper påstandene fra Bellamar ikke ødelegger for andre som han uttrykker det «modige ofre som står fram med sine opplevelser og fortjener å bli tatt på alvor».

Anklagene mot Piven er de siste i rekken av tilsvarende påstander i de siste ukene mot kjente Hollywood-navn som filmmogul Harvey Weinstein, regissør James Toback, filmregissør Lars von Trier, og nå sist skuespiller Kevin Spacey.