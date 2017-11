Ukraina er begynnelsen

Det handler om penger. I hvert fall i første omgang. Den amerikanske spesialetterforskeren Robert Mueller sier at president Trumps valgkampsjef fra i fjor sommer, Paul Manafort, fikk minst 18 millioner dollar fra den gjennomkorrupte ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, før Janukovitsj måtte rømme hals over hodet under Maidan-revolusjonen i februar 2014. Som det står i anklagen mot Manafort, som ble offentlig da han ble arrestert mandag, ble pengene brukt til:

- Å nyte et ekstravagant liv i USA uten å betale skatt for den inntekten, slik det heter i anklagen.

I Ukraina - dit pengesporene først og fremst leder Mueller og hans etterforskere - ble nyheten om arrestasjonen av Manafort mottatt med jubel.

- Det er store nyheter, sier Serhiy Leshsjenko, en ukrainsk journalist og parlamentariker som var med på å spore opp pengene som Manafort skal ha fått i kontanter fra Janukovitsj og hans folk, til Radio Free Europe.

- Jeg er veldig fornøyd, fordi Manafort drev med korrupsjon på et høyt nivå i Ukraina. Han hjalp en av de mest korrupte menneskene i verden til å bli valgt til president. Jeg vil tro hans penger er stjålet fra ukrainske skattebetalere, sier Leshsjenko.

Spesialetterforsker Mueller etterforsker russiske forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor, etter at flere sentrale Trump-medarbeidere har måttet innrømme - etter at de først har benektet det - at de hadde kontakt med russere med mulig tilknytning til Kreml. Manafort var Trumps valgkampleder da han ble republikanernes presidentkandidat i fjor sommer.

Han måtte gå av etter at New York Times, med blant annet den ukrainske parlamentarikeren Serhiy Leshsjenko som kilde, avslørte Manaforts såkalte «svarte bokføring». Mueller mener at Manafort hvitevasket svarte penger fra Ukraina gjennom stråselskaper i utlandet, og så kjøpte eiendom for disse pengene i USA. Særlig interessant er 12,7 millioner dollar som ble betalt i kontanter til Manafort fra Janukovitsj parti, Regionenes parti fra 2007 til 2012.

Politisk så er verken hvitvasking av penger, eller investering av disse pengene i eiendom så interessant. Det interessante er Manaforts forbindelse til Viktor Janukovitsj. Janukovitsj er mannen som skapte Den oransje revolusjonen i Ukraina i 2004, da han forfalsket valget. En av hans fremste støttespillere var den russiske presidenten Vladimir Putin, som gratulerte med det forfalskede resultatet allerede før det var offisielt. Men opposisjonen reiste seg, millioner demonstrerte i gatene i Kiev, og til slutt ble det arrangert omvalg, som Janukovitsj tapte.

Men i presidentvalget i 2010 kom Janukovitsj tilbake - og vant. Hva hadde skjedd?For det første hadde den oransje presidenten Viktor Justsjenko styrt Ukraina på oppsiktsvekkende uklokt vis. For det andre hadde juksemakeren Janokuvitsj fra omvalget i 2005 ansatt den amerikanske forretningsmannen Paul Manafort som sin stabssjef. Og Manafort klarte både å modernisere Janukovitsj organisasjon, og hvitvaske svindleren Janukovitsj.

I februar 2014 flyktet Janukovitsj hals over hode fra presidentpalasset i Kiev, ifølge ukrainsk påtalemyndighet, med lastebiler fylt med dollar i kontanter. At Cash var King i det janokuvitsjske system er det all grunn til å regne med, også når det gjelder lønna til Manafort. Manafort var altså dypt involvert i ukrainsk politikk og business på den siden som ville ha et nært forhold til Russland og president Vladimir Putin. Spørsmålet er om Manafort brukte disse kontaktene da han var Trumps valgkampsjef, og om han vet noe om Trumps eventuelle forbindelser til russiske pengeinteresser som kan brukes til å presse USAs president? Det er det sporet spesialetterforsker Mueller er på.