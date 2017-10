Vi anmeldte «Stjernekamp»-finalen låt for låt

TV: Da er det duket for finale i «Stjernekamp». Didrik og Adam skal konkurrere i tre kategorier, en reprise fra en tidligere sending, en låt fra eget repertoar og til slutt en finalesang. Adam har vært jevnt over veldig sterk gjennom hele konkurransen, mens Didrik virkelig har tikket inn godformen i de siste rundene. I kveld kan alt skje.

Adam Douglas: «False Alarm» fra (EDM)

Adam har vist seg som en soulsanger av rang. Den egenskapen overfører han med hell til EDM-sjangeren. Han har et vokalt spenn som kan danke ut de fleste. I tillegg har han en stemmekontroll og en klang som er vanskelig å utfordre.

Når han også klarer å senke skuldrene og kose seg gløgg på scenen, kan det strengt tatt ikke gå galt. Knallstart for Adam.

Didrik Solli-Tangen: «Tårnarien» fra Puccinis «Tosca» (Opera)

Didrik leverte muligens «Stjernekamp»s beste bidrag da han gjorde denne arien i operasendingen. Fallhøyden er med andre ord stor når han skal gjøre den om igjen.

Tatt i betraktning at Didrik har hatt en oppadgående formkurve de siste sendingene, så er det vel ingen grunn til at det skal gå noe dårligere denne gangen. Didrik synger som den operaguden han er. Da er det bare å la gåsehuden sprette i været og lene seg tilbake i sofaen.

Det er dynamisk og emosjonelt enestående fra begynnelse til slutt.

Adam Douglas « I Once Was An Honest Guy»

Det er ikke noen tvil om hva Adam er født til å drive med. Han skal stå på scenen med en gitar rundt halsen og synge sin ektefølte soulrock så lenge han kan stå på beina. Det er gjentatt til det kjedsommelige, men for en stemme og for en formidlingsevne.

Det hjelper også at han har bøtter med utstråling og nerve i det han gjør. Om han vinner eller ikke, så ligger i alle fall veien åpen for Adam.

Didrik Solli-Tangen «My Heart is Yours»

Vi vet alle hvordan det gikk da Didrik representerte Norge i Eurovision med denne svisken i 2010.

Det kan nesten virke som det gamle spøkelset trøbler litt med Didrik denne gangen også. Versene er vanskelig å få til å flyte skikkelig. Fraseringene fremstår noe «opplest» og vaklende.

Han har heldigvis crescendoen på slutten til å vise vokal styrke, og Didrik skal ha for den siste laaange tonen. Jeg vet dog ikke om det er et sjakktrekk av Didrik å reise tilbake til disse traktene i «Stjernekamp»-finalen.

Adam Douglas: «Try a Little Tenderness» - Otis Redding

Da var vi ved veis ende. Adam kvitterer ut med en personlig favoritt. Det mest fascinerende med Adam er hvor lett det ser ut til å være for han. Tonene bare renner ut av han uten at det ser ut som han behøver å anstrenge seg et dugg. Og dette er ikke en enkel sang å synge.

Det er rått og mykt om hverandre, finesse, innlevelse og spilleglede i bøtter og spann. Her er det bare å takke pent for innsatsen.

Didrik Solli-Tangen: «The Sun Always Shines on TV» - a-ha

Sola skinner alltid på TV i følge a-ha. Det er i alle fall ikke vanskelig å underbygge den påstanden når man har det brede smilet til Didrik midt i TV-ruta. Det må kunne kalles et realt publikumsfrieri å dra en såpass kjent og kjær sak opp av hatten.

Innledningvis blir man litt nervøs for at Didrik skal trekke den i en teatralsk cabaret-retning. Det sporet hopper han ut av i det han plasserer et velrettet spark mot kameraet. Derfra og ut viser Didrik at han kan være en fremragende pop-sanger også.



Morten Harket har en stor og elastisk stemme, Didrik har også en klang som fargelegger og fyller godt ut i sidene. Eneste ankepunktet er at den mangler litt personlig preg.



Her kan alt skje.