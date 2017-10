Vi er bedre enn vi tror

Det er Charles Darwins skyld, tror biologen Dag O. Hessen. Det vil si, tolkningen av Darwins evolusjonsteori som «den sterkestes rett». Vi har lært at menneskearten måtte være egoistisk og brutal, for å overleve, og at naturen må temmes for at det onde ikke skal få overtaket.

Snarere er det motsatte tilfellet. For å overleve må mennesker være sosiale og samarbeide med andre, og det har vi blitt stadig flinkere til.

I boka «Vi. Samarbeid – fra celle til samfunn» kommer Hessen med denne gladnyheten til oss som tror verden går fremover; mennesket er av natur mye snillere og mer empatiske enn vi kan få inntrykk av ved å følge nyhetene.

Som tittelen antyder, dette skjer fra innsiden og ut, fra cellene i kroppen til allmenningen; det gjelder å komme overens og samarbeide til det beste for alle og dermed også for deg og dine. Det er når egoismen og hedonismen tar over, når ulikheter vokser og ressurser misbrukes, at samfunn har kollapset. Klimakrise og miljøkatastrofer er skremmende eksempler på en slik ubalanse som truer menneskers eksistensgrunnlag.

Vær ikke redd, Hessens bok er full av vanvittige anekdoter om menneskers dårskap og dissekering av det onde; det er ikke til å komme utenom i menneskers blodige historie, men først og fremst gir hans brede kunnskap grunnlag for optimisme og kanskje til og med debatt om hvordan vi innretter oss og samfunnet. Hvilke verdier vi verdsetter og legger til rette for, slik som fellesskap og dugnad.

Hessen sier hans ambisjon er å gjenopprette troen på mennesket, intet mindre. Det er kanskje dristig å bruke et fag som så ofte har vært misbrukt til det motsatte, men for en legperson er det oppløftende å vite at det ikke bare er religion og tilsynet for god moral som skal redde oss fra fordervelse. Det gjør vi fint selv. Vi utvikler oss til det bedre.

For et par år sida fortalte psykologen Steven Pinker hvordan verden er blitt mindre voldelig og mennesker mer altruistiske. Hessens bok er enda en motvekt til politiske trender, hvor skillet mellom oss og dem er rådende, og hvor egoisme og frykt er regnet som naturlig. Derfor kan man også kalle en slik populærvitenskapelig bok for politisk. Den berører direkte og indirekte sentrale debatter om klima, migrasjon, fellesskap og ulikhet.

Nordmenn er godt utrustet i mangt, ikke minst når det gjelder tillit, som er en uvurderlig ressurs. Etter 22. juli økte tilliten i Norge, ikke bare mennesker imellom, men til politikere og myndigheter. Ingenting får mennesker til å holde sammen som en «ytre fiende», selv om fienden var en av oss. Det er derfor despoter og populister maner fram slike bilder. Det appellerer til naturen i oss.

Og vi som trodde det skyldtes Facebooks algoritmer.

Men les boka i stedet. Hessen har lykkes i å gjøre oss til bedre mennesker.