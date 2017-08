Vi må tenke stort, ikke smått

Johannes Bangum, for øvrig min tvillingbror, skriver i Dagbladet at det er uklokt av Miljøpartiet De Grønne å stille tydelige krav på klima. Bakgrunnen er at De Grønne, i motsetning til Venstre, ikke vil støtte en regjering som leter etter mer olje.

Få er uenig i at Venstre har mye god klimapolitikk. Dessverre er det ikke partiprogrammet som avgjør om man får gjennomslag, det er det de politiske prioriteringene som gjør.

I 2013 drev jeg valgkamp for Venstre, i håp om at de ikke skulle gjøre som SV hadde gjort i åtte år – bruke klima som et forhandlingskort for å få gjennomslag på andre politikkområder.

Skuffelsen var stor blant mange Venstre-velgere og medlemmer da partiet prioriterte ned klima og miljø i forhandlinger med Høyre og Frp. Resultatet har blitt som forventet med Frp i regjering. I fire år har utslippene stått bom stille.

De Grønne har derimot bevist at de leverer på miljø. I 2015 stilte partiet til valg i Oslo med tydelige klimakrav. Resultatet ble at Oslo ble verdens første by med en klimapolitikk i tråd med Parisavtalen.

Johannes snakker varmt om Venstres strategi om å «ta små skritt framover». Det er denne puslete strategien som er årsaken til at norske klimagassutslipp har stått stille i 20 år.

Det siste Norge og verden trenger nå er fire nye år med små klimatiltak, kombinert med åpning av stadig nye oljefelt. Norge trenger et sterkt grønt parti som setter miljøet først. Per i dag er det bare De Grønne som gjør det. Derfor driver jeg i år valgkamp for det eneste partiet som anerkjenner, ikke bare med ord, men med handling, at miljøsaken er vår tids viktigste. Det er på tide å slutte å tenke smått, og begynne å tenke stort.