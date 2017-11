Vil forlate prisbelønt serie etter anklager om seksuell trakassering

(Dagbladet): Den amerikanske skuespilleren Jeffrey Tambor offentliggjorde søndag kveld at han vil forlate tv-serien «Transparent», etter at minst én av hans kolleger tidligere denne uka anklaget ham for seksuell trakassering.

Det er i en uttalelse gjengitt av Washington Post at skuespilleren bekrefter sin avgjørelse. Han benekter imidlertid at han har trakassert kollegaen, men ser ikke hvordan han kan fortsette å jobbe på settet etter anklagene.

Washington Post hevder at også enda en kollega av Tambor på «Transparent»-settet har anklaget ham for trakassering.

- Jeg har allerede gjort det klart at jeg angrer om noen av mine handlinger har blitt mistolket som aggressive, men det at jeg har trakassert noen blir helt feil.



- Gitt atmosfæren som ser ut til å ha rammet settet vårt, ser jeg ikke hvordan jeg kan komme tilbake, skriver han i uttalelsen.

Prisbelønt

Siden 2014 har Tambor spilt rollen som «Maura Pfefferman», en pensjonert lærer som åpner opp om å være transseksuell, i tv-serien «Transparent».

Serien vant blant annet Golden Globe for beste komiserie i 2015. Under samme prisutdeling vant Tambor i kategorien beste opptreden i en komiserie eller musikal, han ble også nominert til samme pris de to påfølgende årene.

Mange norske tv-seere husker ham nok også fra «Hangover»-filmene, hvor han spiller faren til karakteren «Alan Garner» som ble tolket av skuespilleren Zach Galifianakis.

Anklagene

Det var på torsdag at medskuespiller Trace Lysette anklaget Tambor for å blant annet ha gnidd seg inntil henne.

- Jeffery har ved flere anledninger kommet med seksuelle kommentarer og tilnærmelser, men én gang ble det fysisk, skriver skuespillerkollega Trace Lysette i en offentlig uttalelse på Twitter.

Videre hevder hun at Tambor ved én anledning kom med en kommentar av seksuell karakter, før han seinere stengte henne inn i et hjørne og sto på føttene hennes, mens han gnidde seg inntil henne.

Til Hollywood Reporter skal Lysette ha fortalt at kommentaren av seksuell karakter skal ha vært at han ville «angripe henne seksuelt».

- Det er ikke enkelt å erkjenne dette i full offentlighet - og jeg sier ikke det for å rettferdiggjøre hva jeg gjennomgikk - men gitt reisen og omstendighetene i livet mitt, er jeg vant til å bli behandlet som et sexobjekt av men. Denne mannen var tilfeldigvis også berømt, skriver Lysette.

Hollywood Reporter hevder også at seriens produsent, Amazon Studios, vil etterforske anklagene mot Jeffrey Tambor.

Amazon Studios har ennå ikke kommentert Tambors uttalelser.