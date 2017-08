Vil MDG gjøre en bedre klimajobb enn Venstre?

Noen av Venstres tidligere velgere vurderer nå å stemme MDG fordi de ønsker mer fortgang i klimapolitikken. Men vil MDG gjøre en bedre jobb enn Venstre?

De to partiene har like mål: begge forstår at oljeindustrien ikke er en del av framtida. Begge er enige om at utslippene skal til null så fort som mulig – men strategien er ulik.

MDG mener at oljeindustrien skal avvikles innen 15 år – på nyttårsaften 2032 skal den siste dråpen olje være utvunnet. Alle arbeidsplassene knyttet til denne næringen skal være flyttet og de årlige feite sjekkene med penger som finansierer sykehus, skoler og veier skal forsvinne.

Det er slående hvor langt MDGs standpunkt er fra den egentlige debatten i Norge. For de store partiene er det totalt utenkelig å stoppe all oljeproduksjon. Mens den politiske kampen pågår, står MDG helt oppi skogkanten og skriker mens resten av kampen utspiller seg på banen nedenfor.

Venstre ser ut til å forstå hvordan man kan vinne kampen som pågår. De har dratt på seg skoene og leggbeskytterne og spiller en knallhard kamp mot de røde og blå spillerne fra Høyre, Ap og Frp. Først slår de fast at Lofoten ikke kan bli sølt ned med olje – det forstår folk. I tillegg sier de: «Det må bli dyrere for selskaper å lete etter olje». I dag betaler staten for alle letekostnadene til oljeselskapene – det kan ikke fortsette. Dyrere produksjon betyr mindre produksjon – det er økonomi 101. Bonusen er at folk er enige: staten kan ikke gi penger til oljeselskap. Dette kan Venstre få gjennom fordi andre partier faktisk vil samarbeide med dem, mens MDG er fryst ut i kulden.

Man greier bare å få til grunnleggende forandring om man tar små skritt framover mens resten av gruppa følger etter. Om man løper langt i forveien og forsvinner av syne vil man ikke få meg seg resten av folket.

Vi må kutte våre egne utslipp. Men siden vi er et lite land, vil den største effekten av Norges klimaarbeid være det eksempelet vi kan sette for andre land. Da gjelder det å ikke drite seg ut mens man kutter sine egne utslipp. Ingen vil følge et land som har kjørt seg selv i grøfta.

Derfor er jeg usikker på om mantraet til MDG om nullvekst er en god idé. Det er flere land i Europa som har hatt nullvekst de siste årene. Deres utslipp har ikke gått opp, men det har arbeidsledigheten. Venstre erkjenner at folk vil ha både TV, bil og arbeid – men denne veksten skal være grønn.