Wolverine-filmen «Logan» får en ekstra dimensjon i svart/hvitt

DVD: James Mangolds film «Logan», oppfølgeren til hans egen «Wolverine» (2013), er den kanskje beste hittil om Marvel-figuren Wolverine, som så dagens lys (eller mørke) i The Incredible Hulk i 1974. Siden «X-Men» (2000) har australieren Hugh Jackman spilt skikkelsen i sju filmer.

«Logan» er besettende, og eksponerer smerten det er å være en mutant-superhelt. Den har også noen «fluenes herre»-elementer som hever nivået på storyen, og den er velspilt i alle ledd. Dessuten kommer et far/datter-forhold inn i bildet, som gir historien noen ekstra dimensjoner.

Nå kommer den i en trippelutgave med 4K Ultra HD-versjon, blu-ray og en svart/hvitt-utgave av filmen. For oss noir-entusiaster gir dette et ekstra kick. Svart hvitt gir noen dimensjoner som ikke kan gjengis i farger, en unik blanding av realisme og uvirkelighet.

Mangold, som har lagd «Cop Land», «Man In Black» og «12.10 To Yuma» får en fjær i hatten for dette storartede eksperimentet.