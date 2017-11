Ylvis gjør comeback med spesielt program

(Dagbladet): TVNorge lanserer i dag satsingen sin til for våren 2018.

Etter å ha hatt en pause fra tv-skjermen etter «I kveld med Ylvis», er Bård Ylvisåker og Vegard Ylvisåker nå tilbake med et nytt program.

Det blir kalt «Stornes from Norway» og gir liv til en ny tv-sjanger: Undersøkende musikal.

Hver episode er en frittstående musikal som tar for seg en sak fra virkeligheten.

- Vi har forsøkt å velge saker og hendelser som sier noe om Norge, men vi har gjort det vår måte. Det har vært interessant å se når vi lager tungt drama rundt noe lite og dustete, og vi gir de små tingene veldig stor oppmerksomhet. Av og til kan man sammenligne Norge med en treåring som skal kle på seg selv. Buksa kommer på bak fram og skoa på feil fot. Noen ganger tar vi rett og slett på oss for store oppgaver, og vi blir det lille landet i nord som prøver så godt vi kan, sier Vegard Ylvisåker.

Ellers får «Neste sommer», «71 grader nord», «Helt perfekt» og «Brille» nye sesonger.

Av andre nye programmer har også «Vintereventyret», der man følger innbyggere i Tromsø som kaster seg på hypen med vinterturisme og nordlys, samt «I kongens klær», hvor man følger hele førstegangstjenesten i Garden, premiere til neste år.

En som skulle ha vært til stede, er sportsanker Susanne Wergeland. Hun fødte imidlertid i går sitt første barn, på Halloween.

- Barnet er veldig snilt med oss foreløpig og sover for det meste. Mor er litt sjokket over hvor tøft det var å føde, og overrasket over hvor bra jeg har det allerede i dag. Alt gikk ganske normalt for seg og vi har det fint alle tre, skriver hun.