Yrkesfagløft i statsbudsjettet

FrP er svært opptatt av yrkesfagene, og et yrkesfagløft er noe vi har satset systematisk på gjennom flere år. Det har satt et tydelig preg på regjeringens politikk. I yrkesfagpakken i statsbudsjettet kommer det 40 millioner til ulike tiltak, og i tillegg kommer det 25 millioner kroner til opprettelsen av nye studieplasser i fagskolene. Dette kommer på toppen av nærmere 600 millioner over de siste fire årene.

I budsjettet settes det også av 13,6 mill. kroner til lokalt rekrutteringsarbeid ute i fylkene for å rekruttere nye lærebedrifter. Dette vil bidra til flere lærlingplasser. Fra før har vi økt lærlingtilskuddet med 21 000 kr, samt innført lærlingklausuler på offentlige anbud.

Skal vi få ungdom til å velge yrkesfag, er det viktig at det finnes lærebedrifter til dem.

Blant tiltakene er også Yrkesfagenes år, som vil bidra til oppmerksomhet og status for fagopplæringen. FrP er også glade for at det nå kommer på plass en lektor 2-ordning for yrkesfag.

Da blir fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv involverte direkte i undervisningen. Ved å få denne kompetansen inn i skolen får undervisningen en bedre kopling til det praktiske og verdiskapende arbeidslivet.

Hospiteringsordningen for yrkesfaglærere blir også styrket. Den gir lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer, mulighet til å hospitere ute i de bedriftene som elevene deres en dag kan komme til å jobbe i selv. Erfaringer fra ordningen viser at samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har blitt bedre, og bidrar til at det blir enklere å utplassere elever, og at bedriftene blir mer positive til å ta imot lærlinger.

Selv om vi ikke vet alt om fremtidens arbeidsliv, vil vi i mange år fremover ha behov for godt håndverk. Teknologien er ikke klar til å overta jobben til snekkeren og helsefagarbeideren, og da trenger vi flere som tar yrkesfag, og flere som fullfører, hvis ikke stopper Norge.